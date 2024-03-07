В мэрии Екатеринбурга запретили чаепития с гостями

Чай с посетителями может указывать на безделье чиновника в рабочее время Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Служащим администрации Екатеринбурга запретили без разрешения встречаться с посетителями, общаться в неформальной обстановке, в том числе пить с ними чай. Такое решение принял департамент кадровой политики в целях профилактики коррупции и утечки секретной информации. Служебная записка с соответствующей информацией имеется в распоряжении URA.RU.

«Помещения администрации города Екатеринбурга не оборудованы для неформального общения муниципальных служащих с гражданами (личная беседа, угощение чаем и т. п.), в помещениях могут быть служебные документы, открытые на персональном компьютере файлы и т. д. Также наличие такого общения в рабочее время свидетельствует о недостаточной загрузке служащего должностными обязанностями или ненадлежащем их выполнении», — сказано в документе.

Исходя из него, отныне городским чиновникам нельзя как прежде встретить на входе своего гостя и провести в кабинет. Теперь в каждом случае служащему необходимо написать служебную записку и обосновать, кто и с какими целями идет на прием. Это касается всех — сотрудников администрации, начальников департаментов, главных специалистов и прочих.

«Просьба муниципального служащего о допуске граждан в здания администрации в отсутствие вышеуказанного основания может служить признаком наличия коррупционного правонарушения», — обозначено в распоряжении. Как сообщил агентству источник, близкий к администрации, новый приказ вступил в силу якобы 7 марта. С ним уже ознакомили всех сотрудников мэрии.