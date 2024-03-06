Бизнесмены смогут заработать на самой популярной локации в Нижневартовске

На набережной в Нижневартовске появятся места для торговли

07 марта 2024 в 18:33 Размер текста - 17 +

На набережной Нижневартовска появятся места для торговли Фото: Александр Кулаковский © URA.RU На набережной Оби в Нижневартовске (ХМАО) появятся места для торговли, рассказали URA.RU в местной администрации. Прибрежная зона является одним из самых популярных мест для прогулок и отдыха в городе. «Мы сейчас прорабатываем места, которые в дальнейшем по схеме НТО (нестационарных торговых объектов — прим. URA.RU) будут отторгованы. А на новых местах набережной, где сейчас идет строительство, будут уже готовые площадки для торговли. Единственное, необходимо выдержать стилистику, чтобы все объекты были в едином оформлении с набережной», — рассказал журналисту агентства начальник управления архитектуры и градостроительства Станислав Чеботарев. Набережную Оби в Нижневартовске начали перестраивать в 2020 году. Реконструкция затронула половину прибрежной территории. За это время часть локации обновили и открыли для посетителей. Кроме детских площадок здесь сделали зоны для отдыха, прогулок и спорта. При этом мест для торговли на самой набережной не было. Ранее URA.RU рассказывало, что в Нижневартовске задумали реконструировать вторую половину набережной в створе улицы Чапаева и проспекта Победы. Решение об обновлении локации будут принимать сами жители во время рейтингового голосования.

На набережной Оби в Нижневартовске (ХМАО) появятся места для торговли, рассказали URA.RU в местной администрации. Прибрежная зона является одним из самых популярных мест для прогулок и отдыха в городе. «Мы сейчас прорабатываем места, которые в дальнейшем по схеме НТО (нестационарных торговых объектов — прим. URA.RU) будут отторгованы. А на новых местах набережной, где сейчас идет строительство, будут уже готовые площадки для торговли. Единственное, необходимо выдержать стилистику, чтобы все объекты были в едином оформлении с набережной», — рассказал журналисту агентства начальник управления архитектуры и градостроительства Станислав Чеботарев. Набережную Оби в Нижневартовске начали перестраивать в 2020 году. Реконструкция затронула половину прибрежной территории. За это время часть локации обновили и открыли для посетителей. Кроме детских площадок здесь сделали зоны для отдыха, прогулок и спорта. При этом мест для торговли на самой набережной не было. Ранее URA.RU рассказывало, что в Нижневартовске задумали реконструировать вторую половину набережной в створе улицы Чапаева и проспекта Победы. Решение об обновлении локации будут принимать сами жители во время рейтингового голосования.