Бастрыкин взял на контроль дело об избиение первоклассника в Перми

Бастрыкину доложат о ходе расследования избиения пермского первоклассника Фото: Следственный комитет РФ

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин ждет доклад от следственного управления по Пермскому краю по факту избиения первоклассника в школьном дворе. Об этом сообщили представители СК в своем telegram-канале.

«Председателю СК России будет доложено о ходе проверки по факту нанесения телесных повреждений ребенку в Пермском крае. Идет доследственная проверка», — говорится в сообщении СК.

4 марта в Орджоникидзевском районе Перми четверо учащихся школы №37 избили первоклассника. Родители ученика обратились в полицию. Мальчика ударили по лицу, животу, ногам, кроме того, нападающие шли за ним до дома по улице Вильямса, при этом продолжали пинать его. Ребенок не смог позвонить родителям, он был испуган, плакал, у него болела и кружилась голова. Отец ребенка Артур Акманаев рассказал, что после случившегося обратился к директору школы Татьяне Мухатаевой, но она оказалась «не заинтересована в решении проблемы».

По информации мэрии, между детьми произошел словесный конфликт. После окончания уроков «в отместку за обзывательства» первоклассника «толкнули и несколько раз пнули». По данным департамента образования Перми, травм у ребенка не зафиксировано, он посещает уроки. 5 марта в школе состоялся совет по профилактике правонарушений среди несовершеннолетних. Отцу ребенка предложено подождать результатов расследования, которое проведет полиция.