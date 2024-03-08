Словакия похвалила Россию за отстаивание интересов на Украине

08 марта 2024 в 22:26 Размер текста - 17 +

Словакия встала на защиту России Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Власти России правильно делают, что отстаивают свои интересы на Украине. Об этом заявил вице-спикер Национального совета (парламента) Словакии Андрей Данко. «Россия в происходящем конфликте на Украине не является агрессором. Россия защищает свои интересы, — сказал он в эфире Словацкого радио. Он добавил, что жизнь не может быть черно-белой, каждый несет ответственность за военный конфликт на Украине. По его мнению, россияне пришли на территорию Украины, чтобы защитить свой народ. Ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо приехал к премьер-министру Украины Денису Шмыгалю, чтобы сообщить, что страна прекратит военную помощь Украине. Он добавил, что Словакия выступает против присоединения Украины к НАТО.

Власти России правильно делают, что отстаивают свои интересы на Украине. Об этом заявил вице-спикер Национального совета (парламента) Словакии Андрей Данко. «Россия в происходящем конфликте на Украине не является агрессором. Россия защищает свои интересы, — сказал он в эфире Словацкого радио. Он добавил, что жизнь не может быть черно-белой, каждый несет ответственность за военный конфликт на Украине. По его мнению, россияне пришли на территорию Украины, чтобы защитить свой народ. Ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо приехал к премьер-министру Украины Денису Шмыгалю, чтобы сообщить, что страна прекратит военную помощь Украине. Он добавил, что Словакия выступает против присоединения Украины к НАТО.