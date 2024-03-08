Словакия похвалила Россию за отстаивание интересов на Украине

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Открытие штаба общественной поддержки Путина с Шумковым и Ильтяковым. Курган, депутат, чиновник, аплодисменты, руки
Словакия встала на защиту России Фото:

Власти России правильно делают, что отстаивают свои интересы на Украине. Об этом заявил вице-спикер Национального совета (парламента) Словакии Андрей Данко.

«Россия в происходящем конфликте на Украине не является агрессором. Россия защищает свои интересы, — сказал он в эфире Словацкого радио. Он добавил, что жизнь не может быть черно-белой, каждый несет ответственность за военный конфликт на Украине. По его мнению, россияне пришли на территорию Украины, чтобы защитить свой народ.

Ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо приехал к премьер-министру Украины Денису Шмыгалю, чтобы сообщить, что страна прекратит военную помощь Украине. Он добавил, что Словакия выступает против присоединения Украины к НАТО.

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Власти России правильно делают, что отстаивают свои интересы на Украине. Об этом заявил вице-спикер Национального совета (парламента) Словакии Андрей Данко. «Россия в происходящем конфликте на Украине не является агрессором. Россия защищает свои интересы, — сказал он в эфире Словацкого радио. Он добавил, что жизнь не может быть черно-белой, каждый несет ответственность за военный конфликт на Украине. По его мнению, россияне пришли на территорию Украины, чтобы защитить свой народ. Ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо приехал к премьер-министру Украины Денису Шмыгалю, чтобы сообщить, что страна прекратит военную помощь Украине. Он добавил, что Словакия выступает против присоединения Украины к НАТО.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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