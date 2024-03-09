В Челябинске горит многоквартирный дом

О причинах пожара пока не сообщается
В Челябинске по адресу Каслинская, 60 горит многоквартирный дом. В пресс-службе ГУ МЧС по региону подтвердили, что на месте уже работают спасатели.
«Сотрудники Челябинского пожарно-спасательного гарнизона работают на тушении пожара в квартире на 3-м этаже 5-ти этажного дома. На место приехало три автоцистерны и автолестница», — заявили в ГУ МЧС по региону.
Из подъезда эвакуировали жители, отметили в ведомстве.Информация о причинах пожара и пострадавших, уточняется.
Главные новости Челябинска и области уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Челябинск, который смог». Подпишитесь, нажмите на ссылку.