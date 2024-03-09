09 марта 2024
08 марта 2024

В Челябинске горит многоквартирный дом

© Служба новостей «URA.RU»
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Пожар в спортивной детской школе. Курган, пожар, пожарные
О причинах пожара пока не сообщается Фото:

В Челябинске по адресу Каслинская, 60 горит многоквартирный дом. В пресс-службе ГУ МЧС по региону подтвердили, что на месте уже работают спасатели.

«Сотрудники Челябинского пожарно-спасательного гарнизона работают на тушении пожара в квартире на 3-м этаже 5-ти этажного дома. На место приехало три автоцистерны и автолестница», — заявили в ГУ МЧС по региону.

Из подъезда эвакуировали жители, отметили в ведомстве.Информация о причинах пожара и пострадавших, уточняется.

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В Челябинске по адресу Каслинская, 60 горит многоквартирный дом. В пресс-службе ГУ МЧС по региону подтвердили, что на месте уже работают спасатели. «Сотрудники Челябинского пожарно-спасательного гарнизона работают на тушении пожара в квартире на 3-м этаже 5-ти этажного дома. На место приехало три автоцистерны и автолестница», — заявили в ГУ МЧС по региону. Из подъезда эвакуировали жители, отметили в ведомстве.Информация о причинах пожара и пострадавших, уточняется.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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