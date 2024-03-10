Причиной пожара на СТО в Сургуте стало воспламенение топлива

На тушение потребовалось более двух часов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Причиной пожара на станции техобслуживания в Сургуте стало воспламенение топлива в канистре. Об этом URA.RU сообщили в мэрии.

«Площадь возгорания составила около 300 метров квадратных. Также произошло частичное обрушение кровли. Техника на момент пожара в здании отсутствовала. Пострадавших нет. По информации владельца станции, причиной пожара стало воспламенение топлива в канистре», — сообщили в мэрии.

Между тем в окружном МЧС сообщили, что в здании также находились газовые баллоны, которые могли взорваться. «Во время тушения пожарные обнаружили в здании несколько газовых баллонов. Их удалось вовремя вытащить и ничего не произошло», — сообщили в ведомстве.

Ранее URA.RU сообщало, что в Сургуте в районе Черного мыса загорелось СТО. На место выехало 36 бойцов пожарной охраны. Привлекалось 10 единиц спецтехники.