10 марта 2024

Причиной пожара на СТО в Сургуте стало воспламенение топлива

© Служба новостей «URA.RU»
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Пожар на улице Аппаратная. Екатеринбург, пожар, тушение, огонь, пожарные
На тушение потребовалось более двух часов Фото:

Причиной пожара на станции техобслуживания в Сургуте стало воспламенение топлива в канистре. Об этом URA.RU сообщили в мэрии.

«Площадь возгорания составила около 300 метров квадратных. Также произошло частичное обрушение кровли. Техника на момент пожара в здании отсутствовала. Пострадавших нет. По информации владельца станции, причиной пожара стало воспламенение топлива в канистре», — сообщили в мэрии.

Между тем в окружном МЧС сообщили, что в здании также находились газовые баллоны, которые могли взорваться. «Во время тушения пожарные обнаружили в здании несколько газовых баллонов. Их удалось вовремя вытащить и ничего не произошло», — сообщили в ведомстве.

Ранее URA.RU сообщало, что в Сургуте в районе Черного мыса загорелось СТО. На место выехало 36 бойцов пожарной охраны. Привлекалось 10 единиц спецтехники.

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Причиной пожара на станции техобслуживания в Сургуте стало воспламенение топлива в канистре. Об этом URA.RU сообщили в мэрии. «Площадь возгорания составила около 300 метров квадратных. Также произошло частичное обрушение кровли. Техника на момент пожара в здании отсутствовала. Пострадавших нет. По информации владельца станции, причиной пожара стало воспламенение топлива в канистре», — сообщили в мэрии. Между тем в окружном МЧС сообщили, что в здании также находились газовые баллоны, которые могли взорваться. «Во время тушения пожарные обнаружили в здании несколько газовых баллонов. Их удалось вовремя вытащить и ничего не произошло», — сообщили в ведомстве. Ранее URA.RU сообщало, что в Сургуте в районе Черного мыса загорелось СТО. На место выехало 36 бойцов пожарной охраны. Привлекалось 10 единиц спецтехники.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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