Кредиторы челябинского экс-депутата опротестовали дарение квартиры его сыну

Кредитор Марселя Юсупова оспорил решение по сделке дарения квартиры Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU

Кредиторы бывшего депутата Госдумы банкрота Марселя Юсупова из Челябинска опротестовали в суде сделку дарения квартиры в Уфе сыну Харису. Как следует из данных картотеки арбитражных дел, вопрос рассмотрит кассационная инстанция. Жалоба правового центра «МААТ» оставлена без движения.

«Заявителем к кассационной жалобе не приложены доказательства направления или вручение копии кассационной жалобы лицам, участвующим в данном обособленном споре. Кассационную жалобу ООО «Правовой центр «МААТ» оставить без движения», — сказано в постановлении Арбитражного суда Уральского округа.

Отстраненный к настоящему времени финуправляющий Андрей Козлов в июне 2023 года проиграл в Башкортостане суд, требуя отменить сделку дарения. Ее в сентябре 2018 года заключили на тот момент гражданская супруга экс-депутата Алина Кадырова и Юсупов-младший.

Козлов подал апелляционную жалобу, но в октябре того же года отказался от нее. Кредитор это решение оспорил, и суд к позиции правового центра прислушался. Однако в результате апелляционная инстанция решение первой инстанции поддержала, а «МААТ» решение теперь оспорил.

Юсупов-старший представлял в Госдуме РФ с 2007 по 2016 годы Башкортостан. В сентябре 2018 года признан банкротом. В Челябинске известен отец Юсупова Харис, построивший карьеру успешного дзюдоиста.

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