Пермь вошла в рейтинг самых дорогих городов по обслуживанию автомобиля

11 марта 2024 в 16:12 Размер текста - 17 +

За 2023 год стоимость услуг автосервисов в Перми выросла на 19% Фото: Анна Майорова © URA.RU Пермь вошла в топ-10 городов-миллионников с самыми дорогими услугами по обслуживанию автомобиля в 2023 году. Стоимость нормо-часа работы пермских автомехаников выросла до 1640 рублей. Такие данные приводят аналитики сети автосервисов «Fit service». «В топ-10 городов по росту стоимости услуг СТО вошла Пермь. Она расположилась на седьмой строчке рейтинга. В 2023 году стоимость нормо-часа работы автомехаников выросла на 19% и достигла 1640 рублей», — сказано в исследовании. Уточняется, что дороже всего обслуживать автомобиль в Москве. Стоимость нормо-часа в столице составляет 2260 рублей. Затем идет Санкт-Петербург, где нормо-час стоит 2000 рублей. Замыкает тройку лидеров Казань. В столице Татарстана работа автомехаников достигает 1700 рублей. Одной из основных причин роста цен стала высокая инфляция, а также повышение стоимости аренды помещений, оборудования и коммунальных платежей. Кроме этого, увеличение цен на услуги позволило добавить заработную плату сотрудникам, отметила HR-директор международной сети автосервисов «Fit service» Ирина Кулиева.

Пермь вошла в топ-10 городов-миллионников с самыми дорогими услугами по обслуживанию автомобиля в 2023 году. Стоимость нормо-часа работы пермских автомехаников выросла до 1640 рублей. Такие данные приводят аналитики сети автосервисов «Fit service». «В топ-10 городов по росту стоимости услуг СТО вошла Пермь. Она расположилась на седьмой строчке рейтинга. В 2023 году стоимость нормо-часа работы автомехаников выросла на 19% и достигла 1640 рублей», — сказано в исследовании. Уточняется, что дороже всего обслуживать автомобиль в Москве. Стоимость нормо-часа в столице составляет 2260 рублей. Затем идет Санкт-Петербург, где нормо-час стоит 2000 рублей. Замыкает тройку лидеров Казань. В столице Татарстана работа автомехаников достигает 1700 рублей. Одной из основных причин роста цен стала высокая инфляция, а также повышение стоимости аренды помещений, оборудования и коммунальных платежей. Кроме этого, увеличение цен на услуги позволило добавить заработную плату сотрудникам, отметила HR-директор международной сети автосервисов «Fit service» Ирина Кулиева.