Пермь вошла в рейтинг самых дорогих городов по обслуживанию автомобиля

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За 2023 год стоимость услуг автосервисов в Перми выросла на 19% Фото:

Пермь вошла в топ-10 городов-миллионников с самыми дорогими услугами по обслуживанию автомобиля в 2023 году. Стоимость нормо-часа работы пермских автомехаников выросла до 1640 рублей. Такие данные приводят аналитики сети автосервисов «Fit service».

«В топ-10 городов по росту стоимости услуг СТО вошла Пермь. Она расположилась на седьмой строчке рейтинга. В 2023 году стоимость нормо-часа работы автомехаников выросла на 19% и достигла 1640 рублей», — сказано в исследовании.

Уточняется, что дороже всего обслуживать автомобиль в Москве. Стоимость нормо-часа в столице составляет 2260 рублей. Затем идет Санкт-Петербург, где нормо-час стоит 2000 рублей. Замыкает тройку лидеров Казань. В столице Татарстана работа автомехаников достигает 1700 рублей.

Одной из основных причин роста цен стала высокая инфляция, а также повышение стоимости аренды помещений, оборудования и коммунальных платежей. Кроме этого, увеличение цен на услуги позволило добавить заработную плату сотрудникам, отметила HR-директор международной сети автосервисов «Fit service» Ирина Кулиева.

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Пермь вошла в топ-10 городов-миллионников с самыми дорогими услугами по обслуживанию автомобиля в 2023 году. Стоимость нормо-часа работы пермских автомехаников выросла до 1640 рублей. Такие данные приводят аналитики сети автосервисов «Fit service». «В топ-10 городов по росту стоимости услуг СТО вошла Пермь. Она расположилась на седьмой строчке рейтинга. В 2023 году стоимость нормо-часа работы автомехаников выросла на 19% и достигла 1640 рублей», — сказано в исследовании. Уточняется, что дороже всего обслуживать автомобиль в Москве. Стоимость нормо-часа в столице составляет 2260 рублей. Затем идет Санкт-Петербург, где нормо-час стоит 2000 рублей. Замыкает тройку лидеров Казань. В столице Татарстана работа автомехаников достигает 1700 рублей. Одной из основных причин роста цен стала высокая инфляция, а также повышение стоимости аренды помещений, оборудования и коммунальных платежей. Кроме этого, увеличение цен на услуги позволило добавить заработную плату сотрудникам, отметила HR-директор международной сети автосервисов «Fit service» Ирина Кулиева.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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