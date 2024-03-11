В Челябинске резко упали цены на участки под дачи и коттеджи в СНТ. Инфографика

В Челябинске участки под дачи и коттеджи в СНТ стали дешевле на 30%

12 марта 2024 в 12:43 Размер текста - 17 +

В Челябинске стоимость участка под дачу или коттедж составляет 212 тысяч рублей Фото: Алексей Андронов © URA.RU В Челябинске с февраля по март 2024 года участки под дачи и коттеджи стали дешевле на 30%. Их средняя стоимость снизилась с 271 тысячи рублей до 212 тысяч рублей за сотку, следует из данных сервиса Restate. «В Челябинске стоимость земельных участков под коттеджи снизилась на 30%. Средняя стоимость земли за сотку в данное время составляет 212 тысяч рублей», — говорится в исследовании. Аналитики отметили, в марте 2024 года в Челябинске стоимость самого недорого земельного участка под дом или коттедж в СНТ составляет 300 тысяч рублей. При этом самый дорогой участок в городе под частный дом стоит 11 млн 600 тысяч рублей за объект. Согласно сервису «Авито» на данный момент в Челябинской области продается 16 тысяч 647 земельных участков под дачи и коттеджи и почти 29 тысяч дачных участков. Ранее Челябинск вошел в топ-5 городов-миллионников с самыми низкими ценами на коттеджи. В среднем частные дома в черте города в хорошем состоянии со всеми коммуникациями продаются по 10 млн рублей за объект. По словам специалистов по недвижимости, в 2023 году челябинцы в основном покупали одноэтажные коттеджи площадью до 100 квадратных метров. Средняя стоимость таких домов в полной отделке на данный момент составляет от 6 до 10 млн рублей. В Челябинске с февраля по март 2024 года участки под дачи и коттеджи стали дешевле на 30% Инфографика: сайт Restate

В Челябинске с февраля по март 2024 года участки под дачи и коттеджи стали дешевле на 30%. Их средняя стоимость снизилась с 271 тысячи рублей до 212 тысяч рублей за сотку, следует из данных сервиса Restate. «В Челябинске стоимость земельных участков под коттеджи снизилась на 30%. Средняя стоимость земли за сотку в данное время составляет 212 тысяч рублей», — говорится в исследовании. Аналитики отметили, в марте 2024 года в Челябинске стоимость самого недорого земельного участка под дом или коттедж в СНТ составляет 300 тысяч рублей. При этом самый дорогой участок в городе под частный дом стоит 11 млн 600 тысяч рублей за объект. Согласно сервису «Авито» на данный момент в Челябинской области продается 16 тысяч 647 земельных участков под дачи и коттеджи и почти 29 тысяч дачных участков. Ранее Челябинск вошел в топ-5 городов-миллионников с самыми низкими ценами на коттеджи. В среднем частные дома в черте города в хорошем состоянии со всеми коммуникациями продаются по 10 млн рублей за объект. По словам специалистов по недвижимости, в 2023 году челябинцы в основном покупали одноэтажные коттеджи площадью до 100 квадратных метров. Средняя стоимость таких домов в полной отделке на данный момент составляет от 6 до 10 млн рублей.