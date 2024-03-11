11 марта 2024

В Челябинске резко упали цены на участки под дачи и коттеджи в СНТ. Инфографика

В Челябинске участки под дачи и коттеджи в СНТ стали дешевле на 30%
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Коттеджный поселок "Березка". Сургут, элитное жилье, коттеджи, коттеджный поселок, долина нищих, частный сектор
В Челябинске стоимость участка под дачу или коттедж составляет 212 тысяч рублей Фото:

В Челябинске с февраля по март 2024 года участки под дачи и коттеджи стали дешевле на 30%. Их средняя стоимость снизилась с 271 тысячи рублей до 212 тысяч рублей за сотку, следует из данных сервиса Restate.

«В Челябинске стоимость земельных участков под коттеджи снизилась на 30%. Средняя стоимость земли за сотку в данное время составляет 212 тысяч рублей», — говорится в исследовании.

Аналитики отметили, в марте 2024 года в Челябинске стоимость самого недорого земельного участка под дом или коттедж в СНТ составляет 300 тысяч рублей. При этом самый дорогой участок в городе под частный дом стоит 11 млн 600 тысяч рублей за объект. Согласно сервису «Авито» на данный момент в Челябинской области продается 16 тысяч 647 земельных участков под дачи и коттеджи и почти 29 тысяч дачных участков.

Ранее Челябинск вошел в топ-5 городов-миллионников с самыми низкими ценами на коттеджи. В среднем частные дома в черте города в хорошем состоянии со всеми коммуникациями продаются по 10 млн рублей за объект.

По словам специалистов по недвижимости, в 2023 году челябинцы в основном покупали одноэтажные коттеджи площадью до 100 квадратных метров. Средняя стоимость таких домов в полной отделке на данный момент составляет от 6 до 10 млн рублей.

В Челябинске с февраля по март 2024 года участки под дачи и коттеджи стали дешевле на 30%
В Челябинске с февраля по март 2024 года участки под дачи и коттеджи стали дешевле на 30%

Главные новости Челябинска и области уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Челябинск, который смог». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Челябинске с февраля по март 2024 года участки под дачи и коттеджи стали дешевле на 30%. Их средняя стоимость снизилась с 271 тысячи рублей до 212 тысяч рублей за сотку, следует из данных сервиса Restate. «В Челябинске стоимость земельных участков под коттеджи снизилась на 30%. Средняя стоимость земли за сотку в данное время составляет 212 тысяч рублей», — говорится в исследовании. Аналитики отметили, в марте 2024 года в Челябинске стоимость самого недорого земельного участка под дом или коттедж в СНТ составляет 300 тысяч рублей. При этом самый дорогой участок в городе под частный дом стоит 11 млн 600 тысяч рублей за объект. Согласно сервису «Авито» на данный момент в Челябинской области продается 16 тысяч 647 земельных участков под дачи и коттеджи и почти 29 тысяч дачных участков. Ранее Челябинск вошел в топ-5 городов-миллионников с самыми низкими ценами на коттеджи. В среднем частные дома в черте города в хорошем состоянии со всеми коммуникациями продаются по 10 млн рублей за объект. По словам специалистов по недвижимости, в 2023 году челябинцы в основном покупали одноэтажные коттеджи площадью до 100 квадратных метров. Средняя стоимость таких домов в полной отделке на данный момент составляет от 6 до 10 млн рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...