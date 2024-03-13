Президент РФ дал оценку работе правительства Мишустина

Правительство под управлением Михаила Мишустина работает удовлетворительно. Такую оценку работы кабмина дал президент РФ Владимир Путин, отвечая на вопрос журналиста Дмитрия Киселева о том, будет ли расформирован состав правительства в случае его победы на выборах.
«Сейчас говорить некорректно [о том, сохранится ли правительство Мишустина в случае победы на выборах], но работает оно удовлетворительно», — сказал Путин. Его слова приводит РИА Новости.
Выборы президента РФ пройдут с 15 по 17 марта. В них участвуют самовыдвиженец Владимир Путин, Николай Харитонов (КПРФ), Леонид Слуцкий (ЛДПР) и Владислав Даванков (Новые люди).
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