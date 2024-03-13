УрФУ задолжал 18 млн рублей клининговой компании. Видео

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Студенты УрФУ в экзаменационный период. Екатеринбург, уральский федеральный университет, памятник кирову, урфу
УрФУ проиграл суд клининговой компании Фото:

Уральский федеральный университет (УрФУ) не заплатил 18 млн рублей УК «Сервис» за уборку, даже несмотря на то, что подрядная компания выиграла суд. Сейчас компании выдали банковскую гарантию в 1,5 млн рублей, которой еще нельзя распоряжаться, рассказали представители УК.

«Универ заключил контракт с „УК Сервис“ в сентябре 2022-го. Работяг кинули с условиями — пришлось убирать почти на треть больше заявленной площади. В придачу: от компании ежедневно требовали отчеты на тысячи страниц, а вузовские проверяющие везде находили изъяны», — пишет telegram-канал Ural Mash со ссылкой на представителей клининговой компании.

В конце концов работники расторгли договор с УрФУ и обратились в суд, который встал на их сторону. «Сотрудникам дали банковскую гарантию в полтора миллиона, которой еще нельзя распоряжаться», — отмечает издание. В настоящее время уборкой в универе занимается другой подрядчик.

Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу вуза. На момент публикации ответ получить не удалось.

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Уральский федеральный университет (УрФУ) не заплатил 18 млн рублей УК «Сервис» за уборку, даже несмотря на то, что подрядная компания выиграла суд. Сейчас компании выдали банковскую гарантию в 1,5 млн рублей, которой еще нельзя распоряжаться, рассказали представители УК. «Универ заключил контракт с „УК Сервис“ в сентябре 2022-го. Работяг кинули с условиями — пришлось убирать почти на треть больше заявленной площади. В придачу: от компании ежедневно требовали отчеты на тысячи страниц, а вузовские проверяющие везде находили изъяны», — пишет telegram-канал Ural Mash со ссылкой на представителей клининговой компании. В конце концов работники расторгли договор с УрФУ и обратились в суд, который встал на их сторону. «Сотрудникам дали банковскую гарантию в полтора миллиона, которой еще нельзя распоряжаться», — отмечает издание. В настоящее время уборкой в универе занимается другой подрядчик. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу вуза. На момент публикации ответ получить не удалось.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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