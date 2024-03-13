Уральский федеральный университет (УрФУ) не заплатил 18 млн рублей УК «Сервис» за уборку, даже несмотря на то, что подрядная компания выиграла суд. Сейчас компании выдали банковскую гарантию в 1,5 млн рублей, которой еще нельзя распоряжаться, рассказали представители УК.
«Универ заключил контракт с „УК Сервис“ в сентябре 2022-го. Работяг кинули с условиями — пришлось убирать почти на треть больше заявленной площади. В придачу: от компании ежедневно требовали отчеты на тысячи страниц, а вузовские проверяющие везде находили изъяны», — пишет telegram-канал Ural Mash со ссылкой на представителей клининговой компании.
В конце концов работники расторгли договор с УрФУ и обратились в суд, который встал на их сторону. «Сотрудникам дали банковскую гарантию в полтора миллиона, которой еще нельзя распоряжаться», — отмечает издание. В настоящее время уборкой в универе занимается другой подрядчик.
Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу вуза. На момент публикации ответ получить не удалось.
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