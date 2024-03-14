Соцзащита ЯНАО отказала пенсионерке из Авдеевки в статусе ветерана

14 марта 2024 в 10:39 Размер текста - 17 +

Пенсионерку из Авдеевки восстановили в звании «Ветеран труда» по иску прокуратуры Фото: Илья Московец © URA.RU Прокуратура Надыма (ЯНАО) добилась для пенсионерки из Авдеевки (ДНР) присвоения почетного звания «Ветеран труда», в котором ей было отказано в окружном департаменте социальной защиты населения. Об этом сообщила пресс-служба надзорного ведомства. «Заявительнице, ранее проживавшей в Авдеевке (ДНР), в период осуществления трудовой деятельности присвоено звание „Ветеран труда“. В связи с необходимостью получения льгот, женщина обратилась в департамент социальной защиты населения ЯНАО с заявлением о присвоении аналогичного звания, на что получила отказ», — сообщает пресс-служба прокуратуры округа на официальном сайте. Женщина переехала в ЯНАО в августе 2022 года, что подтверждала миграционная карта. В связи с тем, что у нее не имелось документов о награде или архивной справки, в соцзащите заявительнице было отказано в почетном звании. Прокурор доказал, что в сложившихся обстоятельствах получить требуемые документы не представляется возможным. Суд Надымского района признал доводы прокуратуры обоснованными и принял решение о присвоении заявительнице звания «Ветеран труда». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Прокуратура Надыма (ЯНАО) добилась для пенсионерки из Авдеевки (ДНР) присвоения почетного звания «Ветеран труда», в котором ей было отказано в окружном департаменте социальной защиты населения. Об этом сообщила пресс-служба надзорного ведомства. «Заявительнице, ранее проживавшей в Авдеевке (ДНР), в период осуществления трудовой деятельности присвоено звание „Ветеран труда“. В связи с необходимостью получения льгот, женщина обратилась в департамент социальной защиты населения ЯНАО с заявлением о присвоении аналогичного звания, на что получила отказ», — сообщает пресс-служба прокуратуры округа на официальном сайте. Женщина переехала в ЯНАО в августе 2022 года, что подтверждала миграционная карта. В связи с тем, что у нее не имелось документов о награде или архивной справки, в соцзащите заявительнице было отказано в почетном звании. Прокурор доказал, что в сложившихся обстоятельствах получить требуемые документы не представляется возможным. Суд Надымского района признал доводы прокуратуры обоснованными и принял решение о присвоении заявительнице звания «Ветеран труда».