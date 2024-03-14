Челябинцам предложили водить рефрижератор за 350 тысяч рублей

Зарплату предлагают за работу водителем по всей России Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Транспортная компания из Еманжелинска Челябинской области предлагает водителям зарплату от 200 до 350 тысяч рублей за доставку грузов на рефрижераторе. Соответствующая информация размещена на сайте объявлений.

«В связи с расширением автопарка компания примет на работу водителей-экспедиторов категории „CЕ“. Требуется опыт работы в должности водителя, водителя-экспедитора на междугородных перевозках или дальнобойщика, а также карта водителя ЕСТР», — говорится в объявлении на сайте «Авито».

Водитель должен бережно относиться к машине и качественно и своевременно доставлять грузы по России, а также за рубеж. Кандидатам обещают оформление по ТК РФ, работу на новых иномарках и индивидуальный график. Водителям предоставят возможность обслуживаться в собственных и сторонних сервисных центрах, а также оплатят мобильную связь.

Ранее среди металлургических предприятий Челябинской области выявили лидеров по зарплате. На первой строчке в 2023 году оказался ММК — 86,8 тысячи рублей. В пятерку также вошли Ашинский метзавод (78,6 тысячи), ЧТПЗ (76,8 тысячи рублей), ЧЭМК (75,9 тысячи) и «Трубодеталь» (75,7 тысячи рублей).