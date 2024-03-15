Общество На прилавке челябинского магазина обнаружили опасные сметану и рыбу 15 марта 2024 в 20:09 Размер текста - 17 + Инспектор обнаружил нарушения при продаже замороженной рыбы и молочных продуктов Фото: Игорь Меркулов © URA.RU На прилавках магазина «Хуторок» в Нагайбакском районе Челябинской области обнаружили сметану, молочные продукты и рыбу небезопасные для употребления. О том, что на товар не было документов, URA.RU сообщили в Уральском управлении Россельхознадзора. «При анализе электронной системы установлено отсутствие документов на весовую сметану, замороженную рыбу, молоко и молочно-кислую продукцию, которую инспектор увидел на витрине. Также установлено несвоевременное гашение девяти документов на продукцию», — сообщили URA.RU в ведомстве. В надзорное ведомство обратились жители села Фершампенуаз с жалобой на возможное нарушение правил торговли продуктами в магазине. Инспектор выяснил, что сметана продавалась в пластиковых стаканах с крышкой, а молоко без сертификата в упаковках «Тетрапак». Рыбу инспектор обнаружил в одной из морозильных камер. Действия магазина привели к нарушению закона о качестве и безопасности пищевых продуктов. Предпринимателю вынесли предостережение. URA.RU обратилось с запросом в сообщения официальной страницы магазина «Хуторок» в соцсети «ВКонтакте». Ответ будет опубликован после получения. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! На прилавках магазина «Хуторок» в Нагайбакском районе Челябинской области обнаружили сметану, молочные продукты и рыбу небезопасные для употребления. О том, что на товар не было документов, URA.RU сообщили в Уральском управлении Россельхознадзора. «При анализе электронной системы установлено отсутствие документов на весовую сметану, замороженную рыбу, молоко и молочно-кислую продукцию, которую инспектор увидел на витрине. Также установлено несвоевременное гашение девяти документов на продукцию», — сообщили URA.RU в ведомстве. В надзорное ведомство обратились жители села Фершампенуаз с жалобой на возможное нарушение правил торговли продуктами в магазине. Инспектор выяснил, что сметана продавалась в пластиковых стаканах с крышкой, а молоко без сертификата в упаковках «Тетрапак». Рыбу инспектор обнаружил в одной из морозильных камер. Действия магазина привели к нарушению закона о качестве и безопасности пищевых продуктов. Предпринимателю вынесли предостережение. URA.RU обратилось с запросом в сообщения официальной страницы магазина «Хуторок» в соцсети «ВКонтакте». Ответ будет опубликован после получения. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям