На прилавке челябинского магазина обнаружили опасные сметану и рыбу

На прилавках магазина «Хуторок» в Нагайбакском районе Челябинской области обнаружили сметану, молочные продукты и рыбу небезопасные для употребления. О том, что на товар не было документов, URA.RU сообщили в Уральском управлении Россельхознадзора.
«При анализе электронной системы установлено отсутствие документов на весовую сметану, замороженную рыбу, молоко и молочно-кислую продукцию, которую инспектор увидел на витрине. Также установлено несвоевременное гашение девяти документов на продукцию», — сообщили URA.RU в ведомстве.
В надзорное ведомство обратились жители села Фершампенуаз с жалобой на возможное нарушение правил торговли продуктами в магазине. Инспектор выяснил, что сметана продавалась в пластиковых стаканах с крышкой, а молоко без сертификата в упаковках «Тетрапак». Рыбу инспектор обнаружил в одной из морозильных камер. Действия магазина привели к нарушению закона о качестве и безопасности пищевых продуктов. Предпринимателю вынесли предостережение.
URA.RU обратилось с запросом в сообщения официальной страницы магазина «Хуторок» в соцсети «ВКонтакте». Ответ будет опубликован после получения.
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