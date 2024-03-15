Повар из «Газпрома» выиграла машину в викторине ХМАО. Фото

16 марта 2024 в 12:38 Размер текста - 17 +

Жительница поселка Лыхма выиграла машину в викторине Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Жительница поселка Лыхма Белоярского района Светлана Бусыгина выиграла машину в викторине «Достижения Югры». Женщина работает поваром в Газпроме, сообщил мэр Белоярского района Сергей Маненков в своем telegram-канале. «Сегодня в Лыхме обладателем нового автомобиля стала жительница Бусыгина Светлана Юрьевна. Работает поваром в ООО „Газпром питание“. Семья под большим впечатлением от такой удачи. Говорят: „Мы очень хотели подарок — машину или квартиру“», — написал Маненков. Викторина «Достижения Югры» проходит в ХМАО с 15 по 17 марта. В ней жители региона могут выиграть квартиры, машины и подарочные сертификаты в фитнес-клубы или на товары из онлайн-магазинов. Ранее URA.RU рассказывало о других югорчанах, которые выиграли авто в викторине. Среди них, например, школьница из Нижневартовска Арина Болоховцева и сотрудница полиции из Междуреченского Юлия Жигунова. Жительница поселка Лыхма Белоярского района Светлана Бусыгина выиграла машину в викторине Фото: telegram-канал Сергея Маненкова (https://t.me/sp_manenkov/4403) Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Жительница поселка Лыхма Белоярского района Светлана Бусыгина выиграла машину в викторине «Достижения Югры». Женщина работает поваром в Газпроме, сообщил мэр Белоярского района Сергей Маненков в своем telegram-канале. «Сегодня в Лыхме обладателем нового автомобиля стала жительница Бусыгина Светлана Юрьевна. Работает поваром в ООО „Газпром питание“. Семья под большим впечатлением от такой удачи. Говорят: „Мы очень хотели подарок — машину или квартиру“», — написал Маненков. Викторина «Достижения Югры» проходит в ХМАО с 15 по 17 марта. В ней жители региона могут выиграть квартиры, машины и подарочные сертификаты в фитнес-клубы или на товары из онлайн-магазинов. Ранее URA.RU рассказывало о других югорчанах, которые выиграли авто в викторине. Среди них, например, школьница из Нижневартовска Арина Болоховцева и сотрудница полиции из Междуреченского Юлия Жигунова.