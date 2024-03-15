15 марта 2024

Повар из «Газпрома» выиграла машину в викторине ХМАО. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Жительница поселка Лыхма выиграла машину в викторине Фото:

Жительница поселка Лыхма Белоярского района Светлана Бусыгина выиграла машину в викторине «Достижения Югры». Женщина работает поваром в Газпроме, сообщил мэр Белоярского района Сергей Маненков в своем telegram-канале.

«Сегодня в Лыхме обладателем нового автомобиля стала жительница Бусыгина Светлана Юрьевна. Работает поваром в ООО „Газпром питание“. Семья под большим впечатлением от такой удачи. Говорят: „Мы очень хотели подарок — машину или квартиру“», — написал Маненков.

Викторина «Достижения Югры» проходит в ХМАО с 15 по 17 марта. В ней жители региона могут выиграть квартиры, машины и подарочные сертификаты в фитнес-клубы или на товары из онлайн-магазинов.

Ранее URA.RU рассказывало о других югорчанах, которые выиграли авто в викторине. Среди них, например, школьница из Нижневартовска Арина Болоховцева и сотрудница полиции из Междуреченского Юлия Жигунова.

Жительница поселка Лыхма Белоярского района Светлана Бусыгина выиграла машину в викторине
Жительница поселка Лыхма Белоярского района Светлана Бусыгина выиграла машину в викторине
Фото:

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Жительница поселка Лыхма Белоярского района Светлана Бусыгина выиграла машину в викторине «Достижения Югры». Женщина работает поваром в Газпроме, сообщил мэр Белоярского района Сергей Маненков в своем telegram-канале. «Сегодня в Лыхме обладателем нового автомобиля стала жительница Бусыгина Светлана Юрьевна. Работает поваром в ООО „Газпром питание“. Семья под большим впечатлением от такой удачи. Говорят: „Мы очень хотели подарок — машину или квартиру“», — написал Маненков. Викторина «Достижения Югры» проходит в ХМАО с 15 по 17 марта. В ней жители региона могут выиграть квартиры, машины и подарочные сертификаты в фитнес-клубы или на товары из онлайн-магазинов. Ранее URA.RU рассказывало о других югорчанах, которые выиграли авто в викторине. Среди них, например, школьница из Нижневартовска Арина Болоховцева и сотрудница полиции из Междуреченского Юлия Жигунова.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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