Жительница поселка Лыхма Белоярского района Светлана Бусыгина выиграла машину в викторине «Достижения Югры». Женщина работает поваром в Газпроме, сообщил мэр Белоярского района Сергей Маненков в своем telegram-канале.
«Сегодня в Лыхме обладателем нового автомобиля стала жительница Бусыгина Светлана Юрьевна. Работает поваром в ООО „Газпром питание“. Семья под большим впечатлением от такой удачи. Говорят: „Мы очень хотели подарок — машину или квартиру“», — написал Маненков.
Викторина «Достижения Югры» проходит в ХМАО с 15 по 17 марта. В ней жители региона могут выиграть квартиры, машины и подарочные сертификаты в фитнес-клубы или на товары из онлайн-магазинов.
Ранее URA.RU рассказывало о других югорчанах, которые выиграли авто в викторине. Среди них, например, школьница из Нижневартовска Арина Болоховцева и сотрудница полиции из Междуреченского Юлия Жигунова.
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