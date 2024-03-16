Екатеринбургский пранкер Лексус объяснил, кто имеет право задавать вопросы власти

Пранкер Лексус проголосует на своем участке за нового президента

16 марта 2024 в 16:44 Размер текста - 17 +

Алексей Столяров считает, что голосование дает право на диалог с властью Фото: Алексей Колчин © URA.RU новость из сюжета Выборы президента России в 2024 году Екатеринбургский пранкер Алексей Столяров по прозвищу Лексус придет на избирательный участок, чтобы поучаствовать в выборах президента. Он считает, что, только голосуя, гражданин потом имеет право задавать вопросы власти. Таким мнением блогер поделился с URA.RU. «Я всегда хожу на выборы, потому что это определенная традиция, волеизъявление — одно из самых главных прав, которые у нас есть. Хотя бы я буду честен перед собой, буду знать, что участвовал. Насколько весом мой голос — это уже вопрос второй, но по крайней мере я буду понимать, что свой выбор сделал. Так или иначе голосовать есть смысл: только после этого ты имеешь право задавать вопросы к власти», — объяснил Лексус. Ему доводилось не раз звонить зарубежным президентам, лидерам стран и другим персонажам по поводам, связанным с выборами. Многие иностранные организации пытались повлиять на российскую избирательную кампанию, о чем не говорили публично, но в чем признавались пранкеру. «У нас были материалы, которые обличали тех людей, которые пытаются выборы испортить. Плюс по внутренней политике у нас были такие разговоры с разными персонажами, кандидатами. В плане того, как эти люди меняют свою точку зрения, свое мнение в связи с какими-то предлагаемыми им благами», — сказал Столяров. Он уточнил, что речь идет о различных предыдущих выборах. На нынешнюю кампанию (проводится с 15 по 17 марта) никто никак не повлиял, заключил пранкер. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Екатеринбургский пранкер Алексей Столяров по прозвищу Лексус придет на избирательный участок, чтобы поучаствовать в выборах президента. Он считает, что, только голосуя, гражданин потом имеет право задавать вопросы власти. Таким мнением блогер поделился с URA.RU. «Я всегда хожу на выборы, потому что это определенная традиция, волеизъявление — одно из самых главных прав, которые у нас есть. Хотя бы я буду честен перед собой, буду знать, что участвовал. Насколько весом мой голос — это уже вопрос второй, но по крайней мере я буду понимать, что свой выбор сделал. Так или иначе голосовать есть смысл: только после этого ты имеешь право задавать вопросы к власти», — объяснил Лексус. Ему доводилось не раз звонить зарубежным президентам, лидерам стран и другим персонажам по поводам, связанным с выборами. Многие иностранные организации пытались повлиять на российскую избирательную кампанию, о чем не говорили публично, но в чем признавались пранкеру. «У нас были материалы, которые обличали тех людей, которые пытаются выборы испортить. Плюс по внутренней политике у нас были такие разговоры с разными персонажами, кандидатами. В плане того, как эти люди меняют свою точку зрения, свое мнение в связи с какими-то предлагаемыми им благами», — сказал Столяров. Он уточнил, что речь идет о различных предыдущих выборах. На нынешнюю кампанию (проводится с 15 по 17 марта) никто никак не повлиял, заключил пранкер.