17 марта 2024
16 марта 2024

Полиция Губахи похвасталась раскрытием всех убийств, изнасилований и разбоев

© Служба новостей «URA.RU»
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Суд над пермским стрелком. Пермь, заключенные, осужденный, преступление, полиция, суд
В Губахе растет преступность Фото:

В Губахе и Гремячинске Пермского края сотрудникам полиции удалось раскрыть все убийства, грабежи, разбои и изнасилования, совершенные в 2023 году. Об этом говорится в докладе начальника межмуниципального отдела МВД России «Губахинский» полковника полиции Алексея Николаева. Документ опубликован на сайте губахинской думы, перед которой отчитывался силовик.

«С положительной стороны необходимо отметить, что в 2023 году раскрыто 100% убийств, умышленных причинений тяжкого вреда здоровью, изнасилований, грабежей, разбоев. Раскрыто шесть преступлений прошлых лет в Губахе и два — в Гремячинске, в том числе одно изнасилование, две кражи, одно мошенничество», — говорится в докладе.

Также Николаев отметил, что за прошедший год на территории двух муниципалитетов зафиксирован рост числа совершенных преступлений: по сравнению с 2022 годом он составил 19,2%. Почти на 50% увеличилось за год количество преступлений в сфере IT.

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В Губахе и Гремячинске Пермского края сотрудникам полиции удалось раскрыть все убийства, грабежи, разбои и изнасилования, совершенные в 2023 году. Об этом говорится в докладе начальника межмуниципального отдела МВД России «Губахинский» полковника полиции Алексея Николаева. Документ опубликован на сайте губахинской думы, перед которой отчитывался силовик. «С положительной стороны необходимо отметить, что в 2023 году раскрыто 100% убийств, умышленных причинений тяжкого вреда здоровью, изнасилований, грабежей, разбоев. Раскрыто шесть преступлений прошлых лет в Губахе и два — в Гремячинске, в том числе одно изнасилование, две кражи, одно мошенничество», — говорится в докладе. Также Николаев отметил, что за прошедший год на территории двух муниципалитетов зафиксирован рост числа совершенных преступлений: по сравнению с 2022 годом он составил 19,2%. Почти на 50% увеличилось за год количество преступлений в сфере IT.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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