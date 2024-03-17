Полиция Губахи похвасталась раскрытием всех убийств, изнасилований и разбоев

18 марта 2024 в 08:48 Размер текста - 17 +

В Губахе растет преступность Фото: Анастасия Яковлева free © URA.RU В Губахе и Гремячинске Пермского края сотрудникам полиции удалось раскрыть все убийства, грабежи, разбои и изнасилования, совершенные в 2023 году. Об этом говорится в докладе начальника межмуниципального отдела МВД России «Губахинский» полковника полиции Алексея Николаева. Документ опубликован на сайте губахинской думы, перед которой отчитывался силовик. «С положительной стороны необходимо отметить, что в 2023 году раскрыто 100% убийств, умышленных причинений тяжкого вреда здоровью, изнасилований, грабежей, разбоев. Раскрыто шесть преступлений прошлых лет в Губахе и два — в Гремячинске, в том числе одно изнасилование, две кражи, одно мошенничество», — говорится в докладе. Также Николаев отметил, что за прошедший год на территории двух муниципалитетов зафиксирован рост числа совершенных преступлений: по сравнению с 2022 годом он составил 19,2%. Почти на 50% увеличилось за год количество преступлений в сфере IT. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Губахе и Гремячинске Пермского края сотрудникам полиции удалось раскрыть все убийства, грабежи, разбои и изнасилования, совершенные в 2023 году. Об этом говорится в докладе начальника межмуниципального отдела МВД России «Губахинский» полковника полиции Алексея Николаева. Документ опубликован на сайте губахинской думы, перед которой отчитывался силовик. «С положительной стороны необходимо отметить, что в 2023 году раскрыто 100% убийств, умышленных причинений тяжкого вреда здоровью, изнасилований, грабежей, разбоев. Раскрыто шесть преступлений прошлых лет в Губахе и два — в Гремячинске, в том числе одно изнасилование, две кражи, одно мошенничество», — говорится в докладе. Также Николаев отметил, что за прошедший год на территории двух муниципалитетов зафиксирован рост числа совершенных преступлений: по сравнению с 2022 годом он составил 19,2%. Почти на 50% увеличилось за год количество преступлений в сфере IT.