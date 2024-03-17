17 марта 2024

В Пермском крае коммунальщики отключили город от отопления и горячей воды

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт на тему отключения, включения отопления. Курган, холод, батарея, радиатор, отопление, тепло в доме, батареи
Батареи в Чернушке остыли утром в понедельник Фото:

Жители Чернушки в Пермском крае в понедельник 18 марта остались без отопления и горячей воды. Отключение продлится до вечера, сообщили в мэрии.

«МП „Тепловые сети“ информирует, что в связи с ремонтом тепловой сети 18 марта 2024 г с 8:00 до 20:00 будет отсутствовать горячее водоснабжение и отопление», — говорится на странице администрации Чернушинского городского округа в соцсети «ВКонтакте». Занятия в школах Чернушки не отменили. Местный паблик «Чернушка сегодня» советует родителям одевать детей теплее.

В Пермском каре в последние дни установилась относительно теплая погода. В Чернушке сегодня +4 градуса.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Главные новости Перми и края уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Большая Пермь». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Жители Чернушки в Пермском крае в понедельник 18 марта остались без отопления и горячей воды. Отключение продлится до вечера, сообщили в мэрии. «МП „Тепловые сети“ информирует, что в связи с ремонтом тепловой сети 18 марта 2024 г с 8:00 до 20:00 будет отсутствовать горячее водоснабжение и отопление», — говорится на странице администрации Чернушинского городского округа в соцсети «ВКонтакте». Занятия в школах Чернушки не отменили. Местный паблик «Чернушка сегодня» советует родителям одевать детей теплее. В Пермском каре в последние дни установилась относительно теплая погода. В Чернушке сегодня +4 градуса.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...