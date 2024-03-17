В Пермском крае коммунальщики отключили город от отопления и горячей воды

Жители Чернушки в Пермском крае в понедельник 18 марта остались без отопления и горячей воды. Отключение продлится до вечера, сообщили в мэрии.
«МП „Тепловые сети“ информирует, что в связи с ремонтом тепловой сети 18 марта 2024 г с 8:00 до 20:00 будет отсутствовать горячее водоснабжение и отопление», — говорится на странице администрации Чернушинского городского округа в соцсети «ВКонтакте». Занятия в школах Чернушки не отменили. Местный паблик «Чернушка сегодня» советует родителям одевать детей теплее.
В Пермском каре в последние дни установилась относительно теплая погода. В Чернушке сегодня +4 градуса.
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