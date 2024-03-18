Завод «ЧелябинскСпецГражданСтрой» (ЧСГС) из Челябинска поставил в Беларусь первую партию кранов для подземной установки. Как сообщили в пресс-службе регионального минпрома, оборудование позволит течь жидкостям без сопротивления.
«ЧСГС, работающий под маркой LD, поставил первую партию полнопроходных кранов DN 1000 для подземной установки в Беларусь. Рабочая среда проходит через отверстие без сопротивления и не создает давления», — рассказали в минпроме.
Челябинская разработка позволит работать с жидкостями и газами больших объемов. Оснастку для изготовления продукции выполнили два года назад. Первые наземные краны в Санкт-Петербург и Курган были отправлены в 2023 году.
Первый подземный кран завод произвел в начале 2024 года. Шток на кран установили, чтобы использовать установку на тепловых сетях.
В холдинг входит пять промышленных предприятий. Продукция компании широко применяется в производстве водоводов и газовых сетей. Разработки успешно заменяют аналоги из Европы и Китая.
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