Челябинский завод отправил в Беларусь подземные краны для теплосетей. Фото

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Олег Пантелеев РНЦ ВТО, Сенсор Курган, трубы, вентиль, сантехнические детали
Арматурная продукция завода потеснила конкурентов Фото:

Завод «ЧелябинскСпецГражданСтрой» (ЧСГС) из Челябинска поставил в Беларусь первую партию кранов для подземной установки. Как сообщили в пресс-службе регионального минпрома, оборудование позволит течь жидкостям без сопротивления.

«ЧСГС, работающий под маркой LD, поставил первую партию полнопроходных кранов DN 1000 для подземной установки в Беларусь. Рабочая среда проходит через отверстие без сопротивления и не создает давления», — рассказали в минпроме.

Челябинская разработка позволит работать с жидкостями и газами больших объемов. Оснастку для изготовления продукции выполнили два года назад. Первые наземные краны в Санкт-Петербург и Курган были отправлены в 2023 году.

Первый подземный кран завод произвел в начале 2024 года. Шток на кран установили, чтобы использовать установку на тепловых сетях.

В холдинг входит пять промышленных предприятий. Продукция компании широко применяется в производстве водоводов и газовых сетей. Разработки успешно заменяют аналоги из Европы и Китая.

Партию кранов в Беларуси будут использовать под землей
Партию кранов в Беларуси будут использовать под землей
Фото:

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Завод «ЧелябинскСпецГражданСтрой» (ЧСГС) из Челябинска поставил в Беларусь первую партию кранов для подземной установки. Как сообщили в пресс-службе регионального минпрома, оборудование позволит течь жидкостям без сопротивления. «ЧСГС, работающий под маркой LD, поставил первую партию полнопроходных кранов DN 1000 для подземной установки в Беларусь. Рабочая среда проходит через отверстие без сопротивления и не создает давления», — рассказали в минпроме. Челябинская разработка позволит работать с жидкостями и газами больших объемов. Оснастку для изготовления продукции выполнили два года назад. Первые наземные краны в Санкт-Петербург и Курган были отправлены в 2023 году. Первый подземный кран завод произвел в начале 2024 года. Шток на кран установили, чтобы использовать установку на тепловых сетях. В холдинг входит пять промышленных предприятий. Продукция компании широко применяется в производстве водоводов и газовых сетей. Разработки успешно заменяют аналоги из Европы и Китая.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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