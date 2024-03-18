18 марта 2024

Мэр Котова потребовала от челябинских дорожников вовремя прочищать ливневки

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Семинар-совещание «О практике и задачах органов исполнительной власти Российской Федерации до 2025 года». Челябинск, котова наталья
Особое внимание мэр рекомендовала обратить на места подтоплений Фото:

Глава Челябинска Наталья Котова поручила челябинским дорожникам держать под контролем улично-дорожную сеть и вовремя прочищать ливневки. О необходимом контроле в связи с интенсивным таянием снега мэр напомнила на аппаратном совещании 19 марта.

«Работаем по подтоплению по тем местам, которые у нас определены. Дорожники, обратите внимание на улично-дорожную сеть, при интенсивном таянии снега, необходимо будет вовремя прочищались ливневки», — распорядилась мэр.

Также Котова отметила, что подготовка по ливневкам для летнего сезона в Челябинске подходит к концу, поэтому рекомендовала обратить особое внимание на места подтоплений, которые могут образовываться при активном таянии снега. Также в ходе совещания мэр распорядилась срочно собирать мусор, который вытаивает на земле из-под снега.

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Глава Челябинска Наталья Котова поручила челябинским дорожникам держать под контролем улично-дорожную сеть и вовремя прочищать ливневки. О необходимом контроле в связи с интенсивным таянием снега мэр напомнила на аппаратном совещании 19 марта. «Работаем по подтоплению по тем местам, которые у нас определены. Дорожники, обратите внимание на улично-дорожную сеть, при интенсивном таянии снега, необходимо будет вовремя прочищались ливневки», — распорядилась мэр. Также Котова отметила, что подготовка по ливневкам для летнего сезона в Челябинске подходит к концу, поэтому рекомендовала обратить особое внимание на места подтоплений, которые могут образовываться при активном таянии снега. Также в ходе совещания мэр распорядилась срочно собирать мусор, который вытаивает на земле из-под снега.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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