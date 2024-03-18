Мэр Котова потребовала от челябинских дорожников вовремя прочищать ливневки

19 марта 2024 в 10:15 Размер текста - 17 +

Особое внимание мэр рекомендовала обратить на места подтоплений Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Глава Челябинска Наталья Котова поручила челябинским дорожникам держать под контролем улично-дорожную сеть и вовремя прочищать ливневки. О необходимом контроле в связи с интенсивным таянием снега мэр напомнила на аппаратном совещании 19 марта. «Работаем по подтоплению по тем местам, которые у нас определены. Дорожники, обратите внимание на улично-дорожную сеть, при интенсивном таянии снега, необходимо будет вовремя прочищались ливневки», — распорядилась мэр. Также Котова отметила, что подготовка по ливневкам для летнего сезона в Челябинске подходит к концу, поэтому рекомендовала обратить особое внимание на места подтоплений, которые могут образовываться при активном таянии снега. Также в ходе совещания мэр распорядилась срочно собирать мусор, который вытаивает на земле из-под снега. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Глава Челябинска Наталья Котова поручила челябинским дорожникам держать под контролем улично-дорожную сеть и вовремя прочищать ливневки. О необходимом контроле в связи с интенсивным таянием снега мэр напомнила на аппаратном совещании 19 марта. «Работаем по подтоплению по тем местам, которые у нас определены. Дорожники, обратите внимание на улично-дорожную сеть, при интенсивном таянии снега, необходимо будет вовремя прочищались ливневки», — распорядилась мэр. Также Котова отметила, что подготовка по ливневкам для летнего сезона в Челябинске подходит к концу, поэтому рекомендовала обратить особое внимание на места подтоплений, которые могут образовываться при активном таянии снега. Также в ходе совещания мэр распорядилась срочно собирать мусор, который вытаивает на земле из-под снега.