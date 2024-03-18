Пассажир «Уральских авиалиний» скончался во время рейса в Таджикистан

19 марта 2024 в 12:21 Размер текста - 17 +

Командир судна совершил незапланированную посадку Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Пассажир самолета авиакомпании «Уральские авиалинии» скончался во время рейса Москва — Куляб (Таджикистан). Информация об этом появилась в соцсетях. «В процессе полета одному из пассажиров стало плохо. Бортпроводники приступили к оказанию помощи, но ему становилось только хуже. О ситуации было доложено командиру воздушного судна, который принял решение следовать на незапланированный аэродром Курумоч», — пишет telegram-канал «Авиаторщина». После посадки медики начали оказывать необходимую помощь пассажиру, но в конце концов он умер. Через два часа после трагедии самолет вылетел в Таджикистан. Всего на борту находилось 92 пассажира. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу авиакомпании. Там воздержались от комментариев. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Пассажир самолета авиакомпании «Уральские авиалинии» скончался во время рейса Москва — Куляб (Таджикистан). Информация об этом появилась в соцсетях. «В процессе полета одному из пассажиров стало плохо. Бортпроводники приступили к оказанию помощи, но ему становилось только хуже. О ситуации было доложено командиру воздушного судна, который принял решение следовать на незапланированный аэродром Курумоч», — пишет telegram-канал «Авиаторщина». После посадки медики начали оказывать необходимую помощь пассажиру, но в конце концов он умер. Через два часа после трагедии самолет вылетел в Таджикистан. Всего на борту находилось 92 пассажира. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу авиакомпании. Там воздержались от комментариев.