18 марта 2024

Пассажир «Уральских авиалиний» скончался во время рейса в Таджикистан

© Служба новостей «URA.RU»
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Споттинг в аэропорту Кольцово. Екатеринбург, авиакомпания уральские авиалинии, авиакомпания ural airlines
Командир судна совершил незапланированную посадку Фото:

Пассажир самолета авиакомпании «Уральские авиалинии» скончался во время рейса Москва — Куляб (Таджикистан). Информация об этом появилась в соцсетях.

«В процессе полета одному из пассажиров стало плохо. Бортпроводники приступили к оказанию помощи, но ему становилось только хуже. О ситуации было доложено командиру воздушного судна, который принял решение следовать на незапланированный аэродром Курумоч», — пишет telegram-канал «Авиаторщина». После посадки медики начали оказывать необходимую помощь пассажиру, но в конце концов он умер.

Через два часа после трагедии самолет вылетел в Таджикистан. Всего на борту находилось 92 пассажира.

Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу авиакомпании. Там воздержались от комментариев.

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Пассажир самолета авиакомпании «Уральские авиалинии» скончался во время рейса Москва — Куляб (Таджикистан). Информация об этом появилась в соцсетях. «В процессе полета одному из пассажиров стало плохо. Бортпроводники приступили к оказанию помощи, но ему становилось только хуже. О ситуации было доложено командиру воздушного судна, который принял решение следовать на незапланированный аэродром Курумоч», — пишет telegram-канал «Авиаторщина». После посадки медики начали оказывать необходимую помощь пассажиру, но в конце концов он умер. Через два часа после трагедии самолет вылетел в Таджикистан. Всего на борту находилось 92 пассажира. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу авиакомпании. Там воздержались от комментариев.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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