Пассажир «Уральских авиалиний» скончался во время рейса в Таджикистан

Пассажир самолета авиакомпании «Уральские авиалинии» скончался во время рейса Москва — Куляб (Таджикистан). Информация об этом появилась в соцсетях.
«В процессе полета одному из пассажиров стало плохо. Бортпроводники приступили к оказанию помощи, но ему становилось только хуже. О ситуации было доложено командиру воздушного судна, который принял решение следовать на незапланированный аэродром Курумоч», — пишет telegram-канал «Авиаторщина». После посадки медики начали оказывать необходимую помощь пассажиру, но в конце концов он умер.
Через два часа после трагедии самолет вылетел в Таджикистан. Всего на борту находилось 92 пассажира.
Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу авиакомпании. Там воздержались от комментариев.
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