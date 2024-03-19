Уровень ОРВИ и гриппа в Челябинской области за неделю вырос на 20%

Уровень заболеваемости жителей Челябинской области за прошедшую неделю вырос почти на 20% в сравнении с предыдущей. Об этом рассказали в Управление Роспотребнадзора по Челябинской области.
«За 11 неделю 2024 года (с 11 марта 2024 по 17 марта 2024) зарегистрировано 76,66 на 10 тысяч населения случаев ОРВИ и гриппа, что выше уровня прошлой недели на 18,9%», — говорится в сообщении telegram-канала управления. При этом отмечается, что этот уровень все же ниже среднего многолетнего уровня на 6,9%.
Рост уровня заболеваемости отмечен во всех возрастных группах примерно в равной доли. По данным ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Челябинской области» отмечается увеличение доли респираторных вирусов, в том числе COVID-19 и А H3N2.
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