Общество В Челябинской области начали готовиться к пожароопасному сезону 20 марта 2024 в 11:22 Размер текста - 17 + В Челябинской области обсудили готовность сил к тушению лесных пожаров Фото: Анна Майорова © URA.RU В Челябинской области начали подготовку к пожароопасному сезону. Как сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона, на заседании межведомственной рабочей группы были объявлены предостережения о недопустимости нарушений закона о пожарной безопасности в данный период. «В связи с приближением пожароопасного периода в Челябинской природоохранной прокуратуре проведено заседание межведомственной рабочей группы по противодействию правонарушениям в сфере экологической безопасности и декриминализации лесной отрасли. В ходе мероприятия обсужден порядок взаимодействия, а также готовность сил и средств к тушению лесных пожаров», — сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона. В заседании приняли участие представители ГУ лесами региона, ГКУ «Управление лесничествами Челябинской области», Национальных парков «Таганай» и «Зюраткуль», а также других профильных ведомств и институтов. Им было поручено принять дополнительные меры, направленные на обеспечение готовности сил и средств в период пожароопасного сезона 2024 года. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! В Челябинской области начали подготовку к пожароопасному сезону. Как сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона, на заседании межведомственной рабочей группы были объявлены предостережения о недопустимости нарушений закона о пожарной безопасности в данный период. «В связи с приближением пожароопасного периода в Челябинской природоохранной прокуратуре проведено заседание межведомственной рабочей группы по противодействию правонарушениям в сфере экологической безопасности и декриминализации лесной отрасли. В ходе мероприятия обсужден порядок взаимодействия, а также готовность сил и средств к тушению лесных пожаров», — сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона. В заседании приняли участие представители ГУ лесами региона, ГКУ «Управление лесничествами Челябинской области», Национальных парков «Таганай» и «Зюраткуль», а также других профильных ведомств и институтов. Им было поручено принять дополнительные меры, направленные на обеспечение готовности сил и средств в период пожароопасного сезона 2024 года. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям