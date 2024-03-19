19 марта 2024

В Челябинской области начали готовиться к пожароопасному сезону

© Служба новостей «URA.RU»
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Екатеринбургское лесничество во время подготовки к летнему пожароопасному сезону. Екатеринбург, лесная охрана
В Челябинской области обсудили готовность сил к тушению лесных пожаров Фото:

В Челябинской области начали подготовку к пожароопасному сезону. Как сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона, на заседании межведомственной рабочей группы были объявлены предостережения о недопустимости нарушений закона о пожарной безопасности в данный период.

«В связи с приближением пожароопасного периода в Челябинской природоохранной прокуратуре проведено заседание межведомственной рабочей группы по противодействию правонарушениям в сфере экологической безопасности и декриминализации лесной отрасли. В ходе мероприятия обсужден порядок взаимодействия, а также готовность сил и средств к тушению лесных пожаров», — сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона.

В заседании приняли участие представители ГУ лесами региона, ГКУ «Управление лесничествами Челябинской области», Национальных парков «Таганай» и «Зюраткуль», а также других профильных ведомств и институтов. Им было поручено принять дополнительные меры, направленные на обеспечение готовности сил и средств в период пожароопасного сезона 2024 года.

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В Челябинской области начали подготовку к пожароопасному сезону. Как сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона, на заседании межведомственной рабочей группы были объявлены предостережения о недопустимости нарушений закона о пожарной безопасности в данный период. «В связи с приближением пожароопасного периода в Челябинской природоохранной прокуратуре проведено заседание межведомственной рабочей группы по противодействию правонарушениям в сфере экологической безопасности и декриминализации лесной отрасли. В ходе мероприятия обсужден порядок взаимодействия, а также готовность сил и средств к тушению лесных пожаров», — сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона. В заседании приняли участие представители ГУ лесами региона, ГКУ «Управление лесничествами Челябинской области», Национальных парков «Таганай» и «Зюраткуль», а также других профильных ведомств и институтов. Им было поручено принять дополнительные меры, направленные на обеспечение готовности сил и средств в период пожароопасного сезона 2024 года.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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