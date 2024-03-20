Песков: у Путина не было времени на рассмотрение вопроса о награждении Гладкова

20 марта 2024 в 14:55 Размер текста - 17 +

У Владимира Путина не было времени рассмотреть вопрос о награждении Вячеслава Гладкова, заявил Дмитрий Песков Фото: Владимир Андреев © URA.RU Плотный график президента России Владимира Путина не позволил ему рассмотреть вопрос о награждении губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова государственной наградой. Об этом в ходе конференц-колла рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Скажите, когда он мог это сделать? С вашей точки зрения. Ночью? Ответьте сами», — заявил Песков. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Плотный график президента России Владимира Путина не позволил ему рассмотреть вопрос о награждении губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова государственной наградой. Об этом в ходе конференц-колла рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Скажите, когда он мог это сделать? С вашей точки зрения. Ночью? Ответьте сами», — заявил Песков.