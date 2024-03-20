Песков: у Путина не было времени на рассмотрение вопроса о награждении Гладкова

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Дмитрий Песков на пресс-конференции, посвященной старту конкурса медиа-грантов РГО. Москва, песков дмитрий
У Владимира Путина не было времени рассмотреть вопрос о награждении Вячеслава Гладкова, заявил Дмитрий Песков Фото:

Плотный график президента России Владимира Путина не позволил ему рассмотреть вопрос о награждении губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова государственной наградой. Об этом в ходе конференц-колла рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Скажите, когда он мог это сделать? С вашей точки зрения. Ночью? Ответьте сами», — заявил Песков.

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Плотный график президента России Владимира Путина не позволил ему рассмотреть вопрос о награждении губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова государственной наградой. Об этом в ходе конференц-колла рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Скажите, когда он мог это сделать? С вашей точки зрения. Ночью? Ответьте сами», — заявил Песков.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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