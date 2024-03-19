19 марта 2024

Семья из ХМАО взяла под опеку ребенка, эвакуированного из лагеря беженцев в Сирии

Правозащитники привезут в ХМАО ребенка из лагеря беженцев в Сирии
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт на тему детская безопасность. Курган, мальчик, бабушка, забота, ребенок, опекун, опекунство
Ребенка взяли под опеку родственники из ХМАО Фото:

Семья из ХМАО оформила предварительную опеку на своего несовершеннолетнего родственника, который был вывезен из лагеря беженцев в Сирии. Об этом URA.RU рассказала детский омбудсмен Югры Людмила Низамова.

«Ребенок уже находится на территории Российской Федерации, но пока не в регионе. Он проходит медико-социальную реабилитацию в Подмосковье. Его приютят родственники [из ХМАО]», — рассказала журналисту агентству Людмила Низамова. Семья несовершеннолетнего, которая решила передать ребенка российской стороне, до переезда в Сирию проживала другом регионе, а его родственники нашлись в Югре. Мать несовершеннолетнего до сих пор находится на территории ближневосточной страны, судьба его отца неизвестна.

В ближайшем времени ожидается возвращение еще пяти детей. «Все дети, кто вернулся, живут в семьях, получают образование, им восстанавливается пенсионное обеспечение. [Дети] живут в тех условиях, которые способствуют сохранению их здоровья и развитию», — отметила Людмила Низамова.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Главные новости ХМАО уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Семья из ХМАО оформила предварительную опеку на своего несовершеннолетнего родственника, который был вывезен из лагеря беженцев в Сирии. Об этом URA.RU рассказала детский омбудсмен Югры Людмила Низамова. «Ребенок уже находится на территории Российской Федерации, но пока не в регионе. Он проходит медико-социальную реабилитацию в Подмосковье. Его приютят родственники [из ХМАО]», — рассказала журналисту агентству Людмила Низамова. Семья несовершеннолетнего, которая решила передать ребенка российской стороне, до переезда в Сирию проживала другом регионе, а его родственники нашлись в Югре. Мать несовершеннолетнего до сих пор находится на территории ближневосточной страны, судьба его отца неизвестна. В ближайшем времени ожидается возвращение еще пяти детей. «Все дети, кто вернулся, живут в семьях, получают образование, им восстанавливается пенсионное обеспечение. [Дети] живут в тех условиях, которые способствуют сохранению их здоровья и развитию», — отметила Людмила Низамова.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...