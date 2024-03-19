Семья из ХМАО взяла под опеку ребенка, эвакуированного из лагеря беженцев в Сирии

Семья из ХМАО оформила предварительную опеку на своего несовершеннолетнего родственника, который был вывезен из лагеря беженцев в Сирии. Об этом URA.RU рассказала детский омбудсмен Югры Людмила Низамова.
«Ребенок уже находится на территории Российской Федерации, но пока не в регионе. Он проходит медико-социальную реабилитацию в Подмосковье. Его приютят родственники [из ХМАО]», — рассказала журналисту агентству Людмила Низамова. Семья несовершеннолетнего, которая решила передать ребенка российской стороне, до переезда в Сирию проживала другом регионе, а его родственники нашлись в Югре. Мать несовершеннолетнего до сих пор находится на территории ближневосточной страны, судьба его отца неизвестна.
В ближайшем времени ожидается возвращение еще пяти детей. «Все дети, кто вернулся, живут в семьях, получают образование, им восстанавливается пенсионное обеспечение. [Дети] живут в тех условиях, которые способствуют сохранению их здоровья и развитию», — отметила Людмила Низамова.
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