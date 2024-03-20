20 марта 2024

Омбудсмен ХМАО помогла найти и вызволить из плена почти 200 участников СВО

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Военнослужащие ДНР вернулись из украинского плена. Встреча с родными. ДНР, пленные, военнослужащие днр
Омбудсмен ХМАО оказала содействие в поиске военнослужащих Фото:

Уполномоченная по правам человека в ХМАО Наталья Стребкова посодействовала в поиске и возвращению из плена около 200 участников специальной военной операции из Югры. Об этом омбудсмен рассказала в своем ежегодном докладе.

«В 2023 году наиболее тревожными и требующими особого внимания являлись вопросы содействия в поиске военнослужащих, освобождении военнослужащих из плена. Обращений таких к Уполномоченному поступило 459, больше чем в половине случаев их рассмотрения гражданам давались разъяснения, консультации, по 198 обращениям непосредственно оказывалось содействие родственникам в поиске и (или) определении статуса военнослужащих», — говорится в докладе. Уточняется, что подобные обращения югорчан составляют 18,7% всех обращений, поступивших в аппарат омбудсмена в 2023 году.

Всего за этот период уполномоченная получила около трех тысяч вопросов, которые касаются военнослужащих и призывников, а также членов их семей. Это почти половина от общего числа вопросов. В сравнении с 2022 годом их стало больше в 1,7 раза. В целом, югорчане стали на 5% чаще обращаться в аппарат омбудсмена ХМАО.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Главные новости ХМАО уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Уполномоченная по правам человека в ХМАО Наталья Стребкова посодействовала в поиске и возвращению из плена около 200 участников специальной военной операции из Югры. Об этом омбудсмен рассказала в своем ежегодном докладе. «В 2023 году наиболее тревожными и требующими особого внимания являлись вопросы содействия в поиске военнослужащих, освобождении военнослужащих из плена. Обращений таких к Уполномоченному поступило 459, больше чем в половине случаев их рассмотрения гражданам давались разъяснения, консультации, по 198 обращениям непосредственно оказывалось содействие родственникам в поиске и (или) определении статуса военнослужащих», — говорится в докладе. Уточняется, что подобные обращения югорчан составляют 18,7% всех обращений, поступивших в аппарат омбудсмена в 2023 году. Всего за этот период уполномоченная получила около трех тысяч вопросов, которые касаются военнослужащих и призывников, а также членов их семей. Это почти половина от общего числа вопросов. В сравнении с 2022 годом их стало больше в 1,7 раза. В целом, югорчане стали на 5% чаще обращаться в аппарат омбудсмена ХМАО.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...