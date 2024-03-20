Омбудсмен ХМАО помогла найти и вызволить из плена почти 200 участников СВО

21 марта 2024 в 11:53 Размер текста - 17 +

Омбудсмен ХМАО оказала содействие в поиске военнослужащих Фото: Таисия Воронцова © URA.RU Уполномоченная по правам человека в ХМАО Наталья Стребкова посодействовала в поиске и возвращению из плена около 200 участников специальной военной операции из Югры. Об этом омбудсмен рассказала в своем ежегодном докладе. «В 2023 году наиболее тревожными и требующими особого внимания являлись вопросы содействия в поиске военнослужащих, освобождении военнослужащих из плена. Обращений таких к Уполномоченному поступило 459, больше чем в половине случаев их рассмотрения гражданам давались разъяснения, консультации, по 198 обращениям непосредственно оказывалось содействие родственникам в поиске и (или) определении статуса военнослужащих», — говорится в докладе. Уточняется, что подобные обращения югорчан составляют 18,7% всех обращений, поступивших в аппарат омбудсмена в 2023 году. Всего за этот период уполномоченная получила около трех тысяч вопросов, которые касаются военнослужащих и призывников, а также членов их семей. Это почти половина от общего числа вопросов. В сравнении с 2022 годом их стало больше в 1,7 раза. В целом, югорчане стали на 5% чаще обращаться в аппарат омбудсмена ХМАО. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Уполномоченная по правам человека в ХМАО Наталья Стребкова посодействовала в поиске и возвращению из плена около 200 участников специальной военной операции из Югры. Об этом омбудсмен рассказала в своем ежегодном докладе. «В 2023 году наиболее тревожными и требующими особого внимания являлись вопросы содействия в поиске военнослужащих, освобождении военнослужащих из плена. Обращений таких к Уполномоченному поступило 459, больше чем в половине случаев их рассмотрения гражданам давались разъяснения, консультации, по 198 обращениям непосредственно оказывалось содействие родственникам в поиске и (или) определении статуса военнослужащих», — говорится в докладе. Уточняется, что подобные обращения югорчан составляют 18,7% всех обращений, поступивших в аппарат омбудсмена в 2023 году. Всего за этот период уполномоченная получила около трех тысяч вопросов, которые касаются военнослужащих и призывников, а также членов их семей. Это почти половина от общего числа вопросов. В сравнении с 2022 годом их стало больше в 1,7 раза. В целом, югорчане стали на 5% чаще обращаться в аппарат омбудсмена ХМАО.