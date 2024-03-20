В центре Перми рабочие снег убрали вместе с асфальтом

Жительница Перми пожаловалась в СМИ на состояние дорожного покрытия в центре города. Она сообщила, что на улице Краснофлотская рабочие убирали снег, вместе с которым частично сняли асфальт.
«Девушка отметила, что такая ситуация на всей улице. На асфальте здесь можно увидеть неглубокие борозды от снегоуборочной техники. Она добавила, что это очень обидно, так как асфальт проложили в августе прошлого года», — сообщает 59.RU.
В мэрии Перми изданию пояснили, что специалисты МКУ «Содержание объектов благоустройства» совместно с подрядчиком проведут осмотр территории. При обнаружении повреждений рабочих обяжут провести ремонт дорожного покрытия.
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