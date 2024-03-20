Пермский краеведческий музей не смог избавиться от заведующего филиалом

21 марта 2024 в 13:55 Размер текста - 17 +

Заведующую Музеем-диорамой Ирину Пятаеву восстановили в должности Фото: Сергей Шадрин © URA.RU В Перми суд восстановил на посту заведующую Музеем-диорамой Ирину Пятаеву. Руководство Пермского краевого музея уволило ее после ряда взысканий, но они были признаны незаконными. Пятаевой вменяли, что она неоднократно оплачивала работу дворника, хотя тот работал не полный день или вообще не появлялся на территории, следует из документов на сайте Мотовилихинского райсуда. Но суд согласился с завмузеем, что несколько выговоров ей сделали за одно нарушение, пояснили в службе судебных приставов. «Музейный работник посчитала, что наниматель не имел права трижды выносить дисциплинарное взыскание за один и тот же проступок и обратилась за защитой своих прав. Суд пришел к выводу, что приказы, принятые представителем ответчика, являлись незаконными и постановил восстановить гражданку в должности», — говорится на сайте ГУФССП России по Пермскому краю. В итоге Пермский краеведческий музей вернул Пятаеву в кресло заведующей Музеем-диорамой. Но судебные тяжбы продолжаются. 21 марта в Пермском краевом суде Пятаева будет обжаловать новое взыскание в виде замечания «за привлечение работников к работе в выходной день без получения у них предварительно соответствующего письменного согласия», говорится в материалах суда. Речь идет о работе сотрудников музея в майские праздники 2022 года. URA.RU направило запрос в Пермский краеведческий музей. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Перми суд восстановил на посту заведующую Музеем-диорамой Ирину Пятаеву. Руководство Пермского краевого музея уволило ее после ряда взысканий, но они были признаны незаконными. Пятаевой вменяли, что она неоднократно оплачивала работу дворника, хотя тот работал не полный день или вообще не появлялся на территории, следует из документов на сайте Мотовилихинского райсуда. Но суд согласился с завмузеем, что несколько выговоров ей сделали за одно нарушение, пояснили в службе судебных приставов. «Музейный работник посчитала, что наниматель не имел права трижды выносить дисциплинарное взыскание за один и тот же проступок и обратилась за защитой своих прав. Суд пришел к выводу, что приказы, принятые представителем ответчика, являлись незаконными и постановил восстановить гражданку в должности», — говорится на сайте ГУФССП России по Пермскому краю. В итоге Пермский краеведческий музей вернул Пятаеву в кресло заведующей Музеем-диорамой. Но судебные тяжбы продолжаются. 21 марта в Пермском краевом суде Пятаева будет обжаловать новое взыскание в виде замечания «за привлечение работников к работе в выходной день без получения у них предварительно соответствующего письменного согласия», говорится в материалах суда. Речь идет о работе сотрудников музея в майские праздники 2022 года. URA.RU направило запрос в Пермский краеведческий музей.