В Екатеринбурге сносят легендарную усадьбу 18 века. Фото, видео

21 марта 2024 в 15:00 Размер текста - 17 +

Усадьба находилась под охраной с 1991 года Фото: Размик Закарян © URA.RU В Екатеринбурге начали сносить главный дом усадьбы Беленкова по адресу Розы Люксембург,73. Строительную технику снял корреспондент URA.RU. Объект, построенный в 18 веке, числился в реестре культурного наследия. Сносить усадьбу, которая находилась под охраной с 1991 года, разрешили инженеры из Москвы и Саратова. Особый статус объекта сняли в 2023 году, несмотря на недовольства общественников. На их стороне была и прокуратура, но суд ее иск отклонил. Усадьбу Беленкова продали строительной компании «Чусовское озеро» еще в 2014 году. Ранее застройщики сносили другой исторический объект — Никольская старообрядческая церковь (улица Розы Люксембург,77). По информации Музея истории Екатеринбурга, с самого начала объект состоял из двух усадеб, принадлежавших губернскому секретарю Исакову и вдове штаб лекаря — Дейкиной. К 20 веку владельцем поселения стал Беленков. Со временем к нему присоединили соседнюю усадьбу, которая принадлежала старообрядческому обществу Белокриницкого согласия. Фото: Размик Закарян © URA.RU Фото: Размик Закарян © URA.RU Фото: Размик Закарян © URA.RU Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Екатеринбурге начали сносить главный дом усадьбы Беленкова по адресу Розы Люксембург,73. Строительную технику снял корреспондент URA.RU. Объект, построенный в 18 веке, числился в реестре культурного наследия. Сносить усадьбу, которая находилась под охраной с 1991 года, разрешили инженеры из Москвы и Саратова. Особый статус объекта сняли в 2023 году, несмотря на недовольства общественников. На их стороне была и прокуратура, но суд ее иск отклонил. Усадьбу Беленкова продали строительной компании «Чусовское озеро» еще в 2014 году. Ранее застройщики сносили другой исторический объект — Никольская старообрядческая церковь (улица Розы Люксембург,77). По информации Музея истории Екатеринбурга, с самого начала объект состоял из двух усадеб, принадлежавших губернскому секретарю Исакову и вдове штаб лекаря — Дейкиной. К 20 веку владельцем поселения стал Беленков. Со временем к нему присоединили соседнюю усадьбу, которая принадлежала старообрядческому обществу Белокриницкого согласия.