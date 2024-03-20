20 марта 2024

В Екатеринбурге сносят легендарную усадьбу 18 века. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Снос усадьбы Беленкова по адресу Розы Люксембург 73. Екатеринбург
Усадьба находилась под охраной с 1991 года Фото:

В Екатеринбурге начали сносить главный дом усадьбы Беленкова по адресу Розы Люксембург,73. Строительную технику снял корреспондент URA.RU. Объект, построенный в 18 веке, числился в реестре культурного наследия.

Сносить усадьбу, которая находилась под охраной с 1991 года, разрешили инженеры из Москвы и Саратова. Особый статус объекта сняли в 2023 году, несмотря на недовольства общественников. На их стороне была и прокуратура, но суд ее иск отклонил.

Усадьбу Беленкова продали строительной компании «Чусовское озеро» еще в 2014 году. Ранее застройщики сносили другой исторический объект — Никольская старообрядческая церковь (улица Розы Люксембург,77).

По информации Музея истории Екатеринбурга, с самого начала объект состоял из двух усадеб, принадлежавших губернскому секретарю Исакову и вдове штаб лекаря — Дейкиной. К 20 веку владельцем поселения стал Беленков. Со временем к нему присоединили соседнюю усадьбу, которая принадлежала старообрядческому обществу Белокриницкого согласия.

Снос усадьбы Беленкова по адресу Розы Люксембург 73. Екатеринбург
Фото:
Снос усадьбы Беленкова по адресу Розы Люксембург 73. Екатеринбург
Фото:
Снос усадьбы Беленкова по адресу Розы Люксембург 73. Екатеринбург
Фото:

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В Екатеринбурге начали сносить главный дом усадьбы Беленкова по адресу Розы Люксембург,73. Строительную технику снял корреспондент URA.RU. Объект, построенный в 18 веке, числился в реестре культурного наследия. Сносить усадьбу, которая находилась под охраной с 1991 года, разрешили инженеры из Москвы и Саратова. Особый статус объекта сняли в 2023 году, несмотря на недовольства общественников. На их стороне была и прокуратура, но суд ее иск отклонил. Усадьбу Беленкова продали строительной компании «Чусовское озеро» еще в 2014 году. Ранее застройщики сносили другой исторический объект — Никольская старообрядческая церковь (улица Розы Люксембург,77). По информации Музея истории Екатеринбурга, с самого начала объект состоял из двух усадеб, принадлежавших губернскому секретарю Исакову и вдове штаб лекаря — Дейкиной. К 20 веку владельцем поселения стал Беленков. Со временем к нему присоединили соседнюю усадьбу, которая принадлежала старообрядческому обществу Белокриницкого согласия.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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