Серийного убийцу старушек в Челябинске приговорили к пожизненному сроку в Казани

21 марта 2024 в 16:03 Размер текста - 17 +

Для подсудимого гособвинитель запросил 377 лет лишения свободы Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Татарстане 21 марта «поволжского маньяка» Радика Тагирова, убившего более 30 пенсионерок, в том числе двух в Челябинске, приговорили к пожизненному сроку. Об этом сообщают местные СМИ. «Верховный суд Татарстана приговорил обвиняемого в убийстве более 30 пенсионерок поволжского маньяка Радика Тагирова к пожизненному сроку, Первые 10 лет Тагиров будет отбывать наказание в тюрьме, а после — в колонии особого режима», — сообщает издание «Бизнес Online». Прокуратура запрашивала для Тагирова пожизненное заключение. За каждый из эпизодов прокурор запросил от 10 до 13 лет заключения, в сумме вышло 377 лет. Тагиров свою вину не признавал, а в последнем слове и вовсе просил освободить его, хотя ранее дал признательные показания. 41-летний Тагиров был признан виновным более чем в 30 убийствах, трех покушениях на убийство и более 30 разбойных нападениях на пожилых женщин в Казани, Нижнекамске, Волжске, Ижевске, Екатеринбурге, Челябинске, Москве и других городах. Преступления он совершил в 2011—2012 годах. Тагиров находил одиноких пожилых женщин и, притворяясь работником коммунальной службы, попадал к ним в квартиры. Затем он нападал на старушек, избивал и душил, после чего обыскивал квартиры и грабил. В Челябинске от его рук погибли две пенсионерки. Тагирова задержали в декабре 2020 года в Казани. После задержания он признался в преступлениях. Кроме того, были найдены биологические материалы, совпадающие с его ДНК. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Татарстане 21 марта «поволжского маньяка» Радика Тагирова, убившего более 30 пенсионерок, в том числе двух в Челябинске, приговорили к пожизненному сроку. Об этом сообщают местные СМИ. «Верховный суд Татарстана приговорил обвиняемого в убийстве более 30 пенсионерок поволжского маньяка Радика Тагирова к пожизненному сроку, Первые 10 лет Тагиров будет отбывать наказание в тюрьме, а после — в колонии особого режима», — сообщает издание «Бизнес Online». Прокуратура запрашивала для Тагирова пожизненное заключение. За каждый из эпизодов прокурор запросил от 10 до 13 лет заключения, в сумме вышло 377 лет. Тагиров свою вину не признавал, а в последнем слове и вовсе просил освободить его, хотя ранее дал признательные показания. 41-летний Тагиров был признан виновным более чем в 30 убийствах, трех покушениях на убийство и более 30 разбойных нападениях на пожилых женщин в Казани, Нижнекамске, Волжске, Ижевске, Екатеринбурге, Челябинске, Москве и других городах. Преступления он совершил в 2011—2012 годах. Тагиров находил одиноких пожилых женщин и, притворяясь работником коммунальной службы, попадал к ним в квартиры. Затем он нападал на старушек, избивал и душил, после чего обыскивал квартиры и грабил. В Челябинске от его рук погибли две пенсионерки. Тагирова задержали в декабре 2020 года в Казани. После задержания он признался в преступлениях. Кроме того, были найдены биологические материалы, совпадающие с его ДНК.