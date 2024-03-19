Серийный убийца бабушек, жертвами которого стали челябинки, просит отпустить его

20 марта 2024 в 10:42 Размер текста - 17 +

«Поволжскому маньяку» вынесут приговор 21 марта Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Верховном суде Татарстана 21 марта огласят приговор обвиняемому в серии убийств пожилых женщин Радику Тагирову, который орудовал, в том числе и в Челябинской области. Накануне в последнем слове «поволжский маньяк» заявил о своей невиновности. «Признания мои получены исключительно под воздействием и наличием угроз и являются недозволенными методами расследования. Прошу взять во внимание при постановлении приговора… Не судить меня за злодеяния, которых я не совершал», — цитирует Тагирова РИА «Новости». 41-летний Радик Тагиров обвиняется более чем в 30 убийствах, трех покушениях на убийство и более 30 разбойных нападениях на пожилых женщин в Казани, Нижнекамске, Волжске, Ижевске, Екатеринбурге, Челябинске, Москве и других городах. Преступления он совершил в 2011—2012 годах. Тагиров находил одиноких пожилых женщин и, притворяясь работником коммунальной службы, попадал к ним в квартиры. Затем он нападал на старушек, избивал и душил, после чего обыскивал квартиры и грабил. Радика Тагирова задержали в декабре 2020 года в Казани. После задержания он признался в преступлениях. Кроме того, были найдены биологические материалы, совпадающие с ДНК Радика. Гособвинение просило суд назначить Радику Тагирову пожизненное заключение. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Верховном суде Татарстана 21 марта огласят приговор обвиняемому в серии убийств пожилых женщин Радику Тагирову, который орудовал, в том числе и в Челябинской области. Накануне в последнем слове «поволжский маньяк» заявил о своей невиновности. «Признания мои получены исключительно под воздействием и наличием угроз и являются недозволенными методами расследования. Прошу взять во внимание при постановлении приговора… Не судить меня за злодеяния, которых я не совершал», — цитирует Тагирова РИА «Новости». 41-летний Радик Тагиров обвиняется более чем в 30 убийствах, трех покушениях на убийство и более 30 разбойных нападениях на пожилых женщин в Казани, Нижнекамске, Волжске, Ижевске, Екатеринбурге, Челябинске, Москве и других городах. Преступления он совершил в 2011—2012 годах. Тагиров находил одиноких пожилых женщин и, притворяясь работником коммунальной службы, попадал к ним в квартиры. Затем он нападал на старушек, избивал и душил, после чего обыскивал квартиры и грабил. Радика Тагирова задержали в декабре 2020 года в Казани. После задержания он признался в преступлениях. Кроме того, были найдены биологические материалы, совпадающие с ДНК Радика. Гособвинение просило суд назначить Радику Тагирову пожизненное заключение.