В ЯНАО полиция задержала мошенника из Челябинска, сдающего чужие квартиры

В Салехарде (ЯНАО) будут судить мошенника из Челябинской области, который перед окончанием договора аренды, пересдавал квартиры ямальцам на длительный срок. Об этом сообщает пресс-служба окружного УМВД.
«Уроженец Челябинской области, не работающий, ранее не судимый, временно проживающий в Салехарде, 30 ноября 2023 года перед тем как съехать с арендованной квартиры, сдал указанную квартиру в аренду иному лицу на длительный срок, получив денежные средства в сумме 50 000 рублей и скрылся. Уголовное дело для рассмотрения направлено в Салехардский городской суд», — сообщает пресс-служба УМВД по ЯНАО в официальной группе в социальной сети «ВКонтакте».
Такую же схему он провернул в Лабытнанги. Кроме этого, перед тем, как освободить жилплощадь, он прихватывал из квартир ценные вещи и украшения.
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