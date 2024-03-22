В ЯНАО полиция задержала мошенника из Челябинска, сдающего чужие квартиры

22 марта 2024 в 11:41 Размер текста - 17 +

В Салехарде осудят челябинца, который обманывал желающих снять жилье Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Салехарде (ЯНАО) будут судить мошенника из Челябинской области, который перед окончанием договора аренды, пересдавал квартиры ямальцам на длительный срок. Об этом сообщает пресс-служба окружного УМВД. «Уроженец Челябинской области, не работающий, ранее не судимый, временно проживающий в Салехарде, 30 ноября 2023 года перед тем как съехать с арендованной квартиры, сдал указанную квартиру в аренду иному лицу на длительный срок, получив денежные средства в сумме 50 000 рублей и скрылся. Уголовное дело для рассмотрения направлено в Салехардский городской суд», — сообщает пресс-служба УМВД по ЯНАО в официальной группе в социальной сети «ВКонтакте». Такую же схему он провернул в Лабытнанги. Кроме этого, перед тем, как освободить жилплощадь, он прихватывал из квартир ценные вещи и украшения. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Салехарде (ЯНАО) будут судить мошенника из Челябинской области, который перед окончанием договора аренды, пересдавал квартиры ямальцам на длительный срок. Об этом сообщает пресс-служба окружного УМВД. «Уроженец Челябинской области, не работающий, ранее не судимый, временно проживающий в Салехарде, 30 ноября 2023 года перед тем как съехать с арендованной квартиры, сдал указанную квартиру в аренду иному лицу на длительный срок, получив денежные средства в сумме 50 000 рублей и скрылся. Уголовное дело для рассмотрения направлено в Салехардский городской суд», — сообщает пресс-служба УМВД по ЯНАО в официальной группе в социальной сети «ВКонтакте». Такую же схему он провернул в Лабытнанги. Кроме этого, перед тем, как освободить жилплощадь, он прихватывал из квартир ценные вещи и украшения.