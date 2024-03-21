21 марта 2024

В ХМАО выросли цены на дизельное топливо

© Служба новостей «URA.RU»
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Алексей Текслер и Леонид Михельсон на открытии АЗС НОВАТЭК. Челябинская область. Копейск, заправка, бензозаправка, азс, заправочный пистолет, дизельное топливо, солярка, дт
Литр дизеля в городах ХМАО в среднем стоит 71,44 рубля Фото:

В ХМАО с начала года почти на 3% поднялись цены на дизельное топливо. Стоимость бензина, по данным Росстата, выросла в меньшей степени — на 0,3%.

«Относительно декабря предыдущего года цены на дизельное топливо выросли на 2,7%. Средняя стоимость бензина автомобильного выросла на 0,3%», — сообщили URA.RU аналитики Росстата.

Сейчас литр дизеля в городах Югры стоит в среднем 71,44 рубля, в декабре этот показатель составлял 69,52 рубля. По данным статистического отчета, самое дорогое дизельное топливо продается в Сургуте — 72,73 рубля за литр. Самая низкая средняя цена зафиксирована в Белоярском — 65,5 рубля.

Ранее URA.RU писало, что власти ХМАО назвали районы с самым дешевым бензином. Самая низкая цена на топливо — в поселках Октябрьского, Сургутского и Кондинского районов.

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В ХМАО с начала года почти на 3% поднялись цены на дизельное топливо. Стоимость бензина, по данным Росстата, выросла в меньшей степени — на 0,3%. «Относительно декабря предыдущего года цены на дизельное топливо выросли на 2,7%. Средняя стоимость бензина автомобильного выросла на 0,3%», — сообщили URA.RU аналитики Росстата. Сейчас литр дизеля в городах Югры стоит в среднем 71,44 рубля, в декабре этот показатель составлял 69,52 рубля. По данным статистического отчета, самое дорогое дизельное топливо продается в Сургуте — 72,73 рубля за литр. Самая низкая средняя цена зафиксирована в Белоярском — 65,5 рубля. Ранее URA.RU писало, что власти ХМАО назвали районы с самым дешевым бензином. Самая низкая цена на топливо — в поселках Октябрьского, Сургутского и Кондинского районов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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