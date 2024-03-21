В ХМАО выросли цены на дизельное топливо

В ХМАО с начала года почти на 3% поднялись цены на дизельное топливо. Стоимость бензина, по данным Росстата, выросла в меньшей степени — на 0,3%.
«Относительно декабря предыдущего года цены на дизельное топливо выросли на 2,7%. Средняя стоимость бензина автомобильного выросла на 0,3%», — сообщили URA.RU аналитики Росстата.
Сейчас литр дизеля в городах Югры стоит в среднем 71,44 рубля, в декабре этот показатель составлял 69,52 рубля. По данным статистического отчета, самое дорогое дизельное топливо продается в Сургуте — 72,73 рубля за литр. Самая низкая средняя цена зафиксирована в Белоярском — 65,5 рубля.
Ранее URA.RU писало, что власти ХМАО назвали районы с самым дешевым бензином. Самая низкая цена на топливо — в поселках Октябрьского, Сургутского и Кондинского районов.
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