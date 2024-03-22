Челябинцы смогут быстрее передвигаться по городу на троллейбусах

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Новый красный троллейбус Синара. Челябинск, троллейбус, общественный транспорт, площадь революции, остановка общественного транспорта, пассажиры, городской транспорт, красный троллейбус, новый троллейбус синара
Новые троллейбусы заменят старые Фото:

Транспортное сообщение в Челябинске ускорится благодаря закупке новых современных троллейбусов. Об этом 22 марта сообщили в пресс-службе правительства.

«Челябинская область заключила первую в России троллейбусную концессию, в рамках которой проводится комплексная модернизация всей троллейбусной системы Челябинска, включая обновление подвижного состава. Регион в 2022 году направил на эти цели 4,2 миллиарда рублей, остальные средства в размере более 10 миллиардов рублей вкладывает концессионер», — рассказали в пресс-службе.

В рамках проекта «Челябинский троллейбус» смонтировано более 140 километров контактного провода, установлено более 500 новых опор контактной сети. Обновление инфраструктуры уже завершено на маршрутах №12 и №19, модернизация участков контактной сети на других направлениях продолжается.

С 1 сентября 2023 года выведено 10 троллейбусов на маршрут №19. По итогам полугода пассажиропоток составил порядка 1,2 миллиона человек, что на 40% больше, чем в аналогичный период предыдущего года, когда на линии работал старый подвижной состав. 1 марта 2024 года партия из 18 новых троллейбусов начала перевозку пассажиров на маршруте №12, а маршрут №19 был продлен. Завершить реализацию проекта планируется до конца текущего года.

В рамках проекта будет закуплено 168 троллейбусов, реконструированы два троллейбусных депо, обновлены тяговые подстанции и проложены новые контактные линии. Модернизация коснется, в том числе, поселка АМЗ, микрорайона № 17, улиц Первой Пятилетки и Артиллерийской. В этих районах ведется самое активное в регионе строительство жилья.

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Транспортное сообщение в Челябинске ускорится благодаря закупке новых современных троллейбусов. Об этом 22 марта сообщили в пресс-службе правительства. «Челябинская область заключила первую в России троллейбусную концессию, в рамках которой проводится комплексная модернизация всей троллейбусной системы Челябинска, включая обновление подвижного состава. Регион в 2022 году направил на эти цели 4,2 миллиарда рублей, остальные средства в размере более 10 миллиардов рублей вкладывает концессионер», — рассказали в пресс-службе. В рамках проекта «Челябинский троллейбус» смонтировано более 140 километров контактного провода, установлено более 500 новых опор контактной сети. Обновление инфраструктуры уже завершено на маршрутах №12 и №19, модернизация участков контактной сети на других направлениях продолжается. С 1 сентября 2023 года выведено 10 троллейбусов на маршрут №19. По итогам полугода пассажиропоток составил порядка 1,2 миллиона человек, что на 40% больше, чем в аналогичный период предыдущего года, когда на линии работал старый подвижной состав. 1 марта 2024 года партия из 18 новых троллейбусов начала перевозку пассажиров на маршруте №12, а маршрут №19 был продлен. Завершить реализацию проекта планируется до конца текущего года. В рамках проекта будет закуплено 168 троллейбусов, реконструированы два троллейбусных депо, обновлены тяговые подстанции и проложены новые контактные линии. Модернизация коснется, в том числе, поселка АМЗ, микрорайона № 17, улиц Первой Пятилетки и Артиллерийской. В этих районах ведется самое активное в регионе строительство жилья.
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© Служба новостей «URA.RU»
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