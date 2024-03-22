Германия признала участие немцев в боевых действиях на Украине

В МВД Германии сообщили об участии 21 граждан из ФРГ в конфликте на Украине

22 марта 2024 в 16:04 Размер текста - 17 +

В МВД Германии заявили об участии 21 своих граждан в конфликте на Украине Фото: Министерство обороны Великобритании новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине На Украине в настоящий момент находятся немецкие солдаты. Известно как минимум о 21 гражданине из ФРГ. Об этом сообщили в МВД Германии. «По состоянию на 20 марта 2024 года МВД ФРГ известно о 21 немецком гражданине, который сейчас находится на Украине. В их число входят представители как правых, так и левых движений», — уточнили в немецком ведомстве на запрос издания Berliner Zeitung. Также отмечается, что некоторое количество солдат из ФРГ погибло на Украине. При этом журналисты отмечают, что только трое солдат воюют на стороне Украине. Остальные 11 человек из тех, кто активно принимает участие в боевых действиях, воюют на стороне РФ. Россия неоднократно отмечала участие иностранных наемников на Украине, с самого начала проведения спецоперации. Недавно президент Франции Эммануэль Макрон заявлял о том, что НАТО необходимо отправить своих солдат Киеву на помощь открыто. Спустя несколько дней в МИД Польши заявили, что часть солдат из военного блока уже находятся на Украине. Накануне солдаты ВС РФ ликвидировали командира «Нормандской бригады» из Канады. В рядах ВСУ есть молдавские наемники, передает «Национальная служба новостей». Однако экс-разведчик США Скотт Риттер считает, что все меньше наемников из стран Запада приезжают на Украину, передает телеканал 360. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

На Украине в настоящий момент находятся немецкие солдаты. Известно как минимум о 21 гражданине из ФРГ. Об этом сообщили в МВД Германии. «По состоянию на 20 марта 2024 года МВД ФРГ известно о 21 немецком гражданине, который сейчас находится на Украине. В их число входят представители как правых, так и левых движений», — уточнили в немецком ведомстве на запрос издания Berliner Zeitung. Также отмечается, что некоторое количество солдат из ФРГ погибло на Украине. При этом журналисты отмечают, что только трое солдат воюют на стороне Украине. Остальные 11 человек из тех, кто активно принимает участие в боевых действиях, воюют на стороне РФ. Россия неоднократно отмечала участие иностранных наемников на Украине, с самого начала проведения спецоперации. Недавно президент Франции Эммануэль Макрон заявлял о том, что НАТО необходимо отправить своих солдат Киеву на помощь открыто. Спустя несколько дней в МИД Польши заявили, что часть солдат из военного блока уже находятся на Украине. Накануне солдаты ВС РФ ликвидировали командира «Нормандской бригады» из Канады. В рядах ВСУ есть молдавские наемники, передает «Национальная служба новостей». Однако экс-разведчик США Скотт Риттер считает, что все меньше наемников из стран Запада приезжают на Украину, передает телеканал 360.