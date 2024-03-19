Глава СВР: французские военные станут главной целью для ВС России на Украине

Французские военные станут основной целью российской армии, когда приедут на Украину. Об этом сообщило пресс-бюро Службы внешней разведки РФ со ссылкой на директора СВР и председателя Российского исторического общества Сергея Нарышкина.
«Оно [военное подразделение Франции] станет приоритетной легитимной мишенью для атак со стороны российских ВС», — передает РИА Новости слова Нарышкина. Он добавил, что французских наемников ждет такая же судьба, как всех граждан Франции, которые когда-либо приходили на территорию России «с мечом».
Ранее Нарышкин сообщил, что Франция готовит контингент из двух тысяч военных, которые отправятся в Киев. По его словам, во французской армии крайне обеспокоены увеличением числа граждан страны, которые погибли на Украине.
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