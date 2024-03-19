Глава СВР: французские военные станут главной целью для ВС России на Украине

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Пресс-конференция Председателя Российского исторического общества Сергея Нарышкина в МИА "Россия сегодня". Москва, нарышкин сергей
Нарышкин отметил, что французов, которых хотят отправить на Украину, ждет такая же судьба, как их предшественников-наемников Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Французские военные станут основной целью российской армии, когда приедут на Украину. Об этом сообщило пресс-бюро Службы внешней разведки РФ со ссылкой на директора СВР и председателя Российского исторического общества Сергея Нарышкина.

«Оно [военное подразделение Франции] станет приоритетной легитимной мишенью для атак со стороны российских ВС», — передает РИА Новости слова Нарышкина. Он добавил, что французских наемников ждет такая же судьба, как всех граждан Франции, которые когда-либо приходили на территорию России «с мечом».

Ранее Нарышкин сообщил, что Франция готовит контингент из двух тысяч военных, которые отправятся в Киев. По его словам, во французской армии крайне обеспокоены увеличением числа граждан страны, которые погибли на Украине.

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Французские военные станут основной целью российской армии, когда приедут на Украину. Об этом сообщило пресс-бюро Службы внешней разведки РФ со ссылкой на директора СВР и председателя Российского исторического общества Сергея Нарышкина. «Оно [военное подразделение Франции] станет приоритетной легитимной мишенью для атак со стороны российских ВС», — передает РИА Новости слова Нарышкина. Он добавил, что французских наемников ждет такая же судьба, как всех граждан Франции, которые когда-либо приходили на территорию России «с мечом». Ранее Нарышкин сообщил, что Франция готовит контингент из двух тысяч военных, которые отправятся в Киев. По его словам, во французской армии крайне обеспокоены увеличением числа граждан страны, которые погибли на Украине.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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