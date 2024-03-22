Происшествия Песков отказался комментировать заявление Польши о причастности США к подрывам «Северных потоков» Песков не стал комментировать слова о том, что США были в курсе диверсий на «СП» 22 марта 2024 в 16:19 Размер текста - 17 + Дмитрий Песков перенаправил вопрос журналистов о диверсии на «Северных потоках» в адрес МИД РФ Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Повреждения «Северных потоков» В МИД Польши заявили, что у США есть информация о подготовке диверсии на газопроводах «Северные потоки» в 2022 году. На просьбу прокомментировать это заявление, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков переадресовал соответствующий вопрос от журналистов МИД РФ. «Давайте это оставим нашему министерству иностранных дел», — сказал Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналистов о соответствующем заявлении МИД Польши. Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что Вашингтон знал о подготовке диверсии на газопроводах в 2022 году. В конце сентября 2022 года были совершены подрывы газопроводов «Северные потоки». Запад, как и Россия, считают, что это была спланированная диверсия. Генпрокуратура РФ завела дело по факту международного терроризма. Однако в настоящий момент неизвестно, кто именно совершил подрывы. Под подозрением находятся многие страны, среди них, например, Великобритания, США, Германия. Первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский заявил, что виновный должен предстать перед судом, передает телеканал 360. Глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин уверен, что российские газопроводы взорвали англосаксы, сообщает «Национальная служба новостей». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! В МИД Польши заявили, что у США есть информация о подготовке диверсии на газопроводах «Северные потоки» в 2022 году. На просьбу прокомментировать это заявление, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков переадресовал соответствующий вопрос от журналистов МИД РФ. «Давайте это оставим нашему министерству иностранных дел», — сказал Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналистов о соответствующем заявлении МИД Польши. Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что Вашингтон знал о подготовке диверсии на газопроводах в 2022 году. В конце сентября 2022 года были совершены подрывы газопроводов «Северные потоки». Запад, как и Россия, считают, что это была спланированная диверсия. Генпрокуратура РФ завела дело по факту международного терроризма. Однако в настоящий момент неизвестно, кто именно совершил подрывы. Под подозрением находятся многие страны, среди них, например, Великобритания, США, Германия. Первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский заявил, что виновный должен предстать перед судом, передает телеканал 360. Глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин уверен, что российские газопроводы взорвали англосаксы, сообщает «Национальная служба новостей». {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям