Политика Нарышкин: подрыв «Северных потоков» очевидно устроили англосаксы 05 марта 2024 в 22:56 Размер текста - 17 + Нарышкин обвинил англосаксов в подрыве «Северных потоков» Фото: Сергей Русанов © URA.RU новость из сюжета Повреждения «Северных потоков» За взрывом газопроводов «Северный поток» и «Северный поток 2» стоят англосаксы. Об этом заявил глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин. «У нас, конечно, были косвенные признаки, кто же это сделал. Хотя эти косвенные признаки показали сами авторы содеянного», — отметил Нарышкин в эфире телеканала «Соловьев Live». Он подчеркнул, что все улики указывают на англосаксов. За взрывом газопроводов «Северный поток» и «Северный поток 2» стоят англосаксы. Об этом заявил глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин. «У нас, конечно, были косвенные признаки, кто же это сделал. Хотя эти косвенные признаки показали сами авторы содеянного», — отметил Нарышкин в эфире телеканала «Соловьев Live». Он подчеркнул, что все улики указывают на англосаксов. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям