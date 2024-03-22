В аэропортах Москвы после стрельбы в «Крокус сити холле» усилена безопасность

В аэропортах введен тщательный досмотр
новость из сюжетаВ Подмосковье расстреляли людей в концертном зале «Крокус сити холл»
В московских аэропортах усилены меры безопасности. Об этом сообщает Росавиация.
«Меры безопасности усилены в столичных аэропортах», — передает ТАСС сообщение Росавиации в своем telegram-канале. Меры усилены в связи со стрельбой в концертном зале «Крокус сити холл».
В московском концертном зале «Крокус сити холл» несколько мужчин открыли стрельбу из автомата. Сообщается о множестве раненых. На месте работают медицинские и экстренные службы.
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