В аэропортах Москвы после стрельбы в «Крокус сити холле» усилена безопасность

22 марта 2024 в 23:40 Размер текста - 17 +

В аэропортах введен тщательный досмотр Фото: Анна Майорова © URA.RU новость из сюжета В Подмосковье расстреляли людей в концертном зале «Крокус сити холл» В московских аэропортах усилены меры безопасности. Об этом сообщает Росавиация. «Меры безопасности усилены в столичных аэропортах», — передает ТАСС сообщение Росавиации в своем telegram-канале. Меры усилены в связи со стрельбой в концертном зале «Крокус сити холл». В московском концертном зале «Крокус сити холл» несколько мужчин открыли стрельбу из автомата. Сообщается о множестве раненых. На месте работают медицинские и экстренные службы. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В московских аэропортах усилены меры безопасности. Об этом сообщает Росавиация. «Меры безопасности усилены в столичных аэропортах», — передает ТАСС сообщение Росавиации в своем telegram-канале. Меры усилены в связи со стрельбой в концертном зале «Крокус сити холл». В московском концертном зале «Крокус сити холл» несколько мужчин открыли стрельбу из автомата. Сообщается о множестве раненых. На месте работают медицинские и экстренные службы.