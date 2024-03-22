22 марта 2024

В аэропортах Москвы после стрельбы в «Крокус сити холле» усилена безопасность

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Таможенный почтовый пост при "Аэропорте "Кольцово". Екатеринбург, таможненный пост, досмотр посылок, рентген багажа
В аэропортах введен тщательный досмотр Фото:
новость из сюжета
В Подмосковье расстреляли людей в концертном зале «Крокус сити холл»

В московских аэропортах усилены меры безопасности. Об этом сообщает Росавиация.

«Меры безопасности усилены в столичных аэропортах», — передает ТАСС сообщение Росавиации в своем telegram-канале. Меры усилены в связи со стрельбой в концертном зале «Крокус сити холл».

В московском концертном зале «Крокус сити холл» несколько мужчин открыли стрельбу из автомата. Сообщается о множестве раненых. На месте работают медицинские и экстренные службы.

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В московских аэропортах усилены меры безопасности. Об этом сообщает Росавиация. «Меры безопасности усилены в столичных аэропортах», — передает ТАСС сообщение Росавиации в своем telegram-канале. Меры усилены в связи со стрельбой в концертном зале «Крокус сити холл». В московском концертном зале «Крокус сити холл» несколько мужчин открыли стрельбу из автомата. Сообщается о множестве раненых. На месте работают медицинские и экстренные службы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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