Первые пострадавшие в «Крокусе» доставлены в медучреждения Москвы

23 марта 2024 в 00:28 Размер текста - 17 +

Первые пострадавшие в «Крокус Сити Холле» доставлены в медицинские учреждения Москвы Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета В Подмосковье расстреляли людей в концертном зале «Крокус сити холл» Часть пострадавших при теракте в «Крокус сити холее» доставлены в медучреждения Москвы. Об этом сообщили представители Правительства России. «Первые пострадавшие в „Крокус Сити Холле“ доставлены в медицинские учреждения Москвы», — передает telegram-канал «Правительство России». Оказание помощи раненым взял на личный контроль министр здравоохранения Российской Федерации Михаил Мурашко. На месте ЧП работают более 50 бригад скорой помощи и службы медицины катастроф. Неизвестные открыли огонь по людям в «Крокусе», после чего устроили пожар. Первые сообщения о ЧП начались в 20:09 по московскому времени. Сотрудников московских и подмосковных больниц вызывают на работу. URA.RU ведет прямую трансляцию о происходящем. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Часть пострадавших при теракте в «Крокус сити холее» доставлены в медучреждения Москвы. Об этом сообщили представители Правительства России. «Первые пострадавшие в „Крокус Сити Холле“ доставлены в медицинские учреждения Москвы», — передает telegram-канал «Правительство России». Оказание помощи раненым взял на личный контроль министр здравоохранения Российской Федерации Михаил Мурашко. На месте ЧП работают более 50 бригад скорой помощи и службы медицины катастроф. Неизвестные открыли огонь по людям в «Крокусе», после чего устроили пожар. Первые сообщения о ЧП начались в 20:09 по московскому времени. Сотрудников московских и подмосковных больниц вызывают на работу. URA.RU ведет прямую трансляцию о происходящем.