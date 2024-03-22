22 марта 2024

Первые пострадавшие в «Крокусе» доставлены в медучреждения Москвы

© Служба новостей «URA.RU»
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Первые пострадавшие в «Крокус Сити Холле» доставлены в медицинские учреждения Москвы Фото:
новость из сюжета
В Подмосковье расстреляли людей в концертном зале «Крокус сити холл»

Часть пострадавших при теракте в «Крокус сити холее» доставлены в медучреждения Москвы. Об этом сообщили представители Правительства России.

«Первые пострадавшие в „Крокус Сити Холле“ доставлены в медицинские учреждения Москвы», — передает telegram-канал «Правительство России». Оказание помощи раненым взял на личный контроль министр здравоохранения Российской Федерации Михаил Мурашко. На месте ЧП работают более 50 бригад скорой помощи и службы медицины катастроф.

Неизвестные открыли огонь по людям в «Крокусе», после чего устроили пожар. Первые сообщения о ЧП начались в 20:09 по московскому времени. Сотрудников московских и подмосковных больниц вызывают на работу. URA.RU ведет прямую трансляцию о происходящем.

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Часть пострадавших при теракте в «Крокус сити холее» доставлены в медучреждения Москвы. Об этом сообщили представители Правительства России. «Первые пострадавшие в „Крокус Сити Холле“ доставлены в медицинские учреждения Москвы», — передает telegram-канал «Правительство России». Оказание помощи раненым взял на личный контроль министр здравоохранения Российской Федерации Михаил Мурашко. На месте ЧП работают более 50 бригад скорой помощи и службы медицины катастроф. Неизвестные открыли огонь по людям в «Крокусе», после чего устроили пожар. Первые сообщения о ЧП начались в 20:09 по московскому времени. Сотрудников московских и подмосковных больниц вызывают на работу. URA.RU ведет прямую трансляцию о происходящем.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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