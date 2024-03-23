Сбер пообещал урегулировать кредиты пострадавших во время теракта в «Крокусе»

Сбербанк урегулирует кредиты пострадавших и погибших в теракте в «Крокус сити холле». Об этом сообщили в самом банке.
«Кредиты в Сбербанке погибших и пострадавших в результате теракта в „Крокусе“ будут урегулированы», — сообщает пресс-служба банка. Информацию передает РИА Новости.
Вечером 22 марта произошел теракт в «Крокус Сити Холле». Вооруженные люди ворвались в зрительный зал перед концертом группы «Пикник» и открыли огонь по людям, после чего подожгли здание. Сейчас известно о 133 погибших. URA.RU ведет прямую трансляцию, в которой говорится о главных событиях, связанных с ЧП.
Обновлено в 20.12: аналогичные решения приняли «Тинькоф», «Альфа Банк», ВТБ и другие банки. Первым о списании кредитов заявил Совкомбанк.
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