Сбер пообещал урегулировать кредиты пострадавших во время теракта в «Крокусе»

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Разное. Москва, сбербанк, сбер, сбербанк логотип, сберлоготип
Кредиты в Сбербанке погибших и пострадавших в результате теракта в «Крокус Сити» будут урегулированы, сообщили в банке Фото:
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В Подмосковье расстреляли людей в концертном зале «Крокус Сити Холл»

Сбербанк урегулирует кредиты пострадавших и погибших в теракте в «Крокус сити холле». Об этом сообщили в самом банке.

«Кредиты в Сбербанке погибших и пострадавших в результате теракта в „Крокусе“ будут урегулированы», — сообщает пресс-служба банка. Информацию передает РИА Новости.

Вечером 22 марта произошел теракт в «Крокус Сити Холле». Вооруженные люди ворвались в зрительный зал перед концертом группы «Пикник» и открыли огонь по людям, после чего подожгли здание. Сейчас известно о 133 погибших. URA.RU ведет прямую трансляцию, в которой говорится о главных событиях, связанных с ЧП.

Обновлено в 20.12: аналогичные решения приняли «Тинькоф», «Альфа Банк», ВТБ и другие банки. Первым о списании кредитов заявил Совкомбанк.

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Сбербанк урегулирует кредиты пострадавших и погибших в теракте в «Крокус сити холле». Об этом сообщили в самом банке. «Кредиты в Сбербанке погибших и пострадавших в результате теракта в „Крокусе“ будут урегулированы», — сообщает пресс-служба банка. Информацию передает РИА Новости. Вечером 22 марта произошел теракт в «Крокус Сити Холле». Вооруженные люди ворвались в зрительный зал перед концертом группы «Пикник» и открыли огонь по людям, после чего подожгли здание. Сейчас известно о 133 погибших. URA.RU ведет прямую трансляцию, в которой говорится о главных событиях, связанных с ЧП. Обновлено в 20.12: аналогичные решения приняли «Тинькоф», «Альфа Банк», ВТБ и другие банки. Первым о списании кредитов заявил Совкомбанк.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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