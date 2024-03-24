В Перми неадекватная вандалка ворвалась в аптеку. Видео

25 марта 2024 в 11:04 Размер текста - 17 +

Девушка ворвалась в аптеку в торговом центре Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU В Перми девушка ворвалась в аптеку и стала себя неадекватно вести. На место были вызваны экстренные службы. Видеозапись произошедшего очевидцы опубликовали в telegram-канале «Пермь с огоньком». «В ТЦ „Мобидик“ в Перми неадекватная женщина разнесла аптеку», — подписал автор видеозапись. На кадрах видно, что девушка сидит на полу и пытается что-то доказать окружающим. Стоящие вокруг люди, рассуждают, что девушка пришла в аптеку с самого утра. На место были вызваны сотрудники ГБР и полиции. URA.RU направило запрос в пресс-службу УМВД по городу Перми. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Перми девушка ворвалась в аптеку и стала себя неадекватно вести. На место были вызваны экстренные службы. Видеозапись произошедшего очевидцы опубликовали в telegram-канале «Пермь с огоньком». «В ТЦ „Мобидик“ в Перми неадекватная женщина разнесла аптеку», — подписал автор видеозапись. На кадрах видно, что девушка сидит на полу и пытается что-то доказать окружающим. Стоящие вокруг люди, рассуждают, что девушка пришла в аптеку с самого утра. На место были вызваны сотрудники ГБР и полиции. URA.RU направило запрос в пресс-службу УМВД по городу Перми.