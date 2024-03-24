24 марта 2024
23 марта 2024

В Перми неадекватная вандалка ворвалась в аптеку. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Бургеры, электро зарядки авто. Москва, аптека, лекарство
Девушка ворвалась в аптеку в торговом центре Фото:

В Перми девушка ворвалась в аптеку и стала себя неадекватно вести. На место были вызваны экстренные службы. Видеозапись произошедшего очевидцы опубликовали в telegram-канале «Пермь с огоньком».

«В ТЦ „Мобидик“ в Перми неадекватная женщина разнесла аптеку», — подписал автор видеозапись. На кадрах видно, что девушка сидит на полу и пытается что-то доказать окружающим.

Стоящие вокруг люди, рассуждают, что девушка пришла в аптеку с самого утра. На место были вызваны сотрудники ГБР и полиции. URA.RU направило запрос в пресс-службу УМВД по городу Перми.

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В Перми девушка ворвалась в аптеку и стала себя неадекватно вести. На место были вызваны экстренные службы. Видеозапись произошедшего очевидцы опубликовали в telegram-канале «Пермь с огоньком». «В ТЦ „Мобидик“ в Перми неадекватная женщина разнесла аптеку», — подписал автор видеозапись. На кадрах видно, что девушка сидит на полу и пытается что-то доказать окружающим. Стоящие вокруг люди, рассуждают, что девушка пришла в аптеку с самого утра. На место были вызваны сотрудники ГБР и полиции. URA.RU направило запрос в пресс-службу УМВД по городу Перми.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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