24 марта 2024
23 марта 2024

Пермские власти за 54 млн ищут подрядчика для ремонта теплосетей Соликамска

© Служба новостей «URA.RU»
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Ремонт теплосетей необходимо закончить к 15 сентября
Ремонт теплосетей необходимо закончить к 15 сентября Фото:

В Соликамске Пермского края муниципальное унитарное предприятие «Теплоэнерго» объявило конкурс на выполнение работ по капитальному ремонту тепловых сетей. Подрядчика ищут через электронные торги с начальной и максимальной ценой контракта в 54 млн рублей.

«Заказчик торгов — Соликамское муниципальное унитарное предприятие «Теплоэнерго». Выполнение работ по капитальному ремонту тепловых сетей северной части города Соликамска. Магистральная тепловая сеть от ТК-6 до ТК-149 по улицам Черняховского, Добролюбова и Коммунаров. Источники финансирования — бюджеты Пермского края и Соликамского городского округа. Начальная и максимальная цена контракта – 54 млн рублей», — сообщается в техзадании на сайте госзакупок.

Все материалы, оборудование, технику и обслуживающий персонал для проведения капитального ремонта теплосетей, обязан предоставить подрядчик. Все работы необходимо завершить к 15 сентября 2024 года. Ранее о выделении дополнительных средств из бюджета для замены части теплосетей Соликамска сообщил в своем telegram-канале Дмитрий Махонин. По данным сайта правительства Пермского края, всего в городе будет заменено порядка 2,5 километров ветхих и аварийных участков сетей теплоснабжения.

В середине декабря 2023 года десятки многоквартирных домов, а также объекты социальной инфраструктуры в Соликамске, в аномальные морозы остались без тепла из-за аварии на тепловых сетях. В причинах крупного коммунального ЧП поручил разобраться глава СКР Александр Бастрыкин, однако следователи, проводившие проверку, не нашли повода для возбуждения уголовного дела. Авария на теплосетях едва не привела к отставке главы Соликамского городского округа Евгения Самоукова.

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В Соликамске Пермского края муниципальное унитарное предприятие «Теплоэнерго» объявило конкурс на выполнение работ по капитальному ремонту тепловых сетей. Подрядчика ищут через электронные торги с начальной и максимальной ценой контракта в 54 млн рублей. «Заказчик торгов — Соликамское муниципальное унитарное предприятие «Теплоэнерго». Выполнение работ по капитальному ремонту тепловых сетей северной части города Соликамска. Магистральная тепловая сеть от ТК-6 до ТК-149 по улицам Черняховского, Добролюбова и Коммунаров. Источники финансирования — бюджеты Пермского края и Соликамского городского округа. Начальная и максимальная цена контракта – 54 млн рублей», — сообщается в техзадании на сайте госзакупок. Все материалы, оборудование, технику и обслуживающий персонал для проведения капитального ремонта теплосетей, обязан предоставить подрядчик. Все работы необходимо завершить к 15 сентября 2024 года. Ранее о выделении дополнительных средств из бюджета для замены части теплосетей Соликамска сообщил в своем telegram-канале Дмитрий Махонин. По данным сайта правительства Пермского края, всего в городе будет заменено порядка 2,5 километров ветхих и аварийных участков сетей теплоснабжения. В середине декабря 2023 года десятки многоквартирных домов, а также объекты социальной инфраструктуры в Соликамске, в аномальные морозы остались без тепла из-за аварии на тепловых сетях. В причинах крупного коммунального ЧП поручил разобраться глава СКР Александр Бастрыкин, однако следователи, проводившие проверку, не нашли повода для возбуждения уголовного дела. Авария на теплосетях едва не привела к отставке главы Соликамского городского округа Евгения Самоукова.
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© Служба новостей «URA.RU»
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