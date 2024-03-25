Свердловские власти устраивают взрывы под мостами

25 марта 2024 в 17:13 Размер текста - 17 +

К взрывам специалисты приступили 25 марта Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В преддверии весны в Свердловской области с помощью взрывных работ обезопасят мосты. Информация опубликована на сайте правительства. Шесть мостов обезопасят от ледохода посредством взрывных работ, к которым специалисты приступили 25 марта. С самого начала дня от льда освободили опоры мостов через Туру на дорогах Липовское — Чернышово, Благовещенское —Жуковское — Кумарьинское, а также на подъезде к селу Городище. Еще работы будут проходить на трех мостах через Туру на территории Слободо-Туринского муниципального района. Пять мостов обезопасят другим способом — распилом льда, его уже провели у мостов через реку Ялынка на восьмом километре автодороги деревня Кальтюкова — село Леонтьевское и через реку Тегень на автодороге село Туринская Слобода — деревня Решетникова — деревня Сагай. В планах завершить работы к 30 марта. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В преддверии весны в Свердловской области с помощью взрывных работ обезопасят мосты. Информация опубликована на сайте правительства. Шесть мостов обезопасят от ледохода посредством взрывных работ, к которым специалисты приступили 25 марта. С самого начала дня от льда освободили опоры мостов через Туру на дорогах Липовское — Чернышово, Благовещенское —Жуковское — Кумарьинское, а также на подъезде к селу Городище. Еще работы будут проходить на трех мостах через Туру на территории Слободо-Туринского муниципального района. Пять мостов обезопасят другим способом — распилом льда, его уже провели у мостов через реку Ялынка на восьмом километре автодороги деревня Кальтюкова — село Леонтьевское и через реку Тегень на автодороге село Туринская Слобода — деревня Решетникова — деревня Сагай. В планах завершить работы к 30 марта.