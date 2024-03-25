Свердловские власти устраивают взрывы под мостами

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Мост Бурова-Петрова. Курган, мост бурова-петрова
К взрывам специалисты приступили 25 марта Фото:

В преддверии весны в Свердловской области с помощью взрывных работ обезопасят мосты. Информация опубликована на сайте правительства.

Шесть мостов обезопасят от ледохода посредством взрывных работ, к которым специалисты приступили 25 марта. С самого начала дня от льда освободили опоры мостов через Туру на дорогах Липовское — Чернышово, Благовещенское —Жуковское — Кумарьинское, а также на подъезде к селу Городище. Еще работы будут проходить на трех мостах через Туру на территории Слободо-Туринского муниципального района.

Пять мостов обезопасят другим способом — распилом льда, его уже провели у мостов через реку Ялынка на восьмом километре автодороги деревня Кальтюкова — село Леонтьевское и через реку Тегень на автодороге село Туринская Слобода — деревня Решетникова — деревня Сагай. В планах завершить работы к 30 марта.

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В преддверии весны в Свердловской области с помощью взрывных работ обезопасят мосты. Информация опубликована на сайте правительства. Шесть мостов обезопасят от ледохода посредством взрывных работ, к которым специалисты приступили 25 марта. С самого начала дня от льда освободили опоры мостов через Туру на дорогах Липовское — Чернышово, Благовещенское —Жуковское — Кумарьинское, а также на подъезде к селу Городище. Еще работы будут проходить на трех мостах через Туру на территории Слободо-Туринского муниципального района. Пять мостов обезопасят другим способом — распилом льда, его уже провели у мостов через реку Ялынка на восьмом километре автодороги деревня Кальтюкова — село Леонтьевское и через реку Тегень на автодороге село Туринская Слобода — деревня Решетникова — деревня Сагай. В планах завершить работы к 30 марта.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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