Свердловские власти устраивают взрывы под мостами

В преддверии весны в Свердловской области с помощью взрывных работ обезопасят мосты. Информация опубликована на сайте правительства.
Шесть мостов обезопасят от ледохода посредством взрывных работ, к которым специалисты приступили 25 марта. С самого начала дня от льда освободили опоры мостов через Туру на дорогах Липовское — Чернышово, Благовещенское —Жуковское — Кумарьинское, а также на подъезде к селу Городище. Еще работы будут проходить на трех мостах через Туру на территории Слободо-Туринского муниципального района.
Пять мостов обезопасят другим способом — распилом льда, его уже провели у мостов через реку Ялынка на восьмом километре автодороги деревня Кальтюкова — село Леонтьевское и через реку Тегень на автодороге село Туринская Слобода — деревня Решетникова — деревня Сагай. В планах завершить работы к 30 марта.
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