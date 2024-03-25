Посол РФ отказался идти в МИД Польши по «ракетному инциденту»

25 марта 2024 в 19:03 Размер текста - 17 +

Послу РФ не предоставили доказательной базы, чтобы передать ноту протеста Фото: Анна Майорова © URA.RU Посол России в Польше Сергей Андреев решил не посещать МИД страны, которое хотело передать ему ноту протеста в связи с якобы нарушением воздушного пространства российской ракетой. Об этом заявил сам дипломат. «[Решил] не посещать МИД Польши по „ракетному инциденту“, так как доказательной базы не предоставили», — сообщил Андреев РИА Новости. Пресс-секретарь польского внешнеполитического ведомства Павел Вроньский также подтвердил, что посол РФ не пришел. Вооруженные силы Польши ранее сообщали, что утром 24 марта якобы российская крылатая ракета нарушила воздушное пространство страны на границе с Украиной. Однако каких-либо доказательств военные не предоставили. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Посол России в Польше Сергей Андреев решил не посещать МИД страны, которое хотело передать ему ноту протеста в связи с якобы нарушением воздушного пространства российской ракетой. Об этом заявил сам дипломат. «[Решил] не посещать МИД Польши по „ракетному инциденту“, так как доказательной базы не предоставили», — сообщил Андреев РИА Новости. Пресс-секретарь польского внешнеполитического ведомства Павел Вроньский также подтвердил, что посол РФ не пришел. Вооруженные силы Польши ранее сообщали, что утром 24 марта якобы российская крылатая ракета нарушила воздушное пространство страны на границе с Украиной. Однако каких-либо доказательств военные не предоставили.