Посол РФ отказался идти в МИД Польши по «ракетному инциденту»

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Послу РФ не предоставили доказательной базы, чтобы передать ноту протеста Фото:

Посол России в Польше Сергей Андреев решил не посещать МИД страны, которое хотело передать ему ноту протеста в связи с якобы нарушением воздушного пространства российской ракетой. Об этом заявил сам дипломат.

«[Решил] не посещать МИД Польши по „ракетному инциденту“, так как доказательной базы не предоставили», — сообщил Андреев РИА Новости. Пресс-секретарь польского внешнеполитического ведомства Павел Вроньский также подтвердил, что посол РФ не пришел.

Вооруженные силы Польши ранее сообщали, что утром 24 марта якобы российская крылатая ракета нарушила воздушное пространство страны на границе с Украиной. Однако каких-либо доказательств военные не предоставили.

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Посол России в Польше Сергей Андреев решил не посещать МИД страны, которое хотело передать ему ноту протеста в связи с якобы нарушением воздушного пространства российской ракетой. Об этом заявил сам дипломат. «[Решил] не посещать МИД Польши по „ракетному инциденту“, так как доказательной базы не предоставили», — сообщил Андреев РИА Новости. Пресс-секретарь польского внешнеполитического ведомства Павел Вроньский также подтвердил, что посол РФ не пришел. Вооруженные силы Польши ранее сообщали, что утром 24 марта якобы российская крылатая ракета нарушила воздушное пространство страны на границе с Украиной. Однако каких-либо доказательств военные не предоставили.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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