25 марта 2024

Голикова: россияне сдали 4,5 тысячи литров крови после теракта в «Крокусе»

© Служба новостей «URA.RU»
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Заседание Правительства Российской Федерации. Москва, голикова татьяна
Жители РФ сдали более 4,5 тысячи литров крови ради помощи пострадавшим в теракте, заявил Татьяна Голикова Фото:
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Граждане России активно откликнулись на призыв помочь пострадавшим после трагических событий в «Крокус Сити Холл», сдав более 4,5 тысячи литров цельной крови и более одной тысячи литров плазмы. Об этом сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

«По оценкам Федерального медикобиологического агентства, за два выходных дня донорские пункты страны приняли 11 822 донора, заготовили 4642 литра крови и 1130 литров плазмы», — сказала Голикова. Вице-премьер РФ сказала это на совещании с президентом России Владимиром Путиным, видеозапись которого опубликована пресс-службой Кремля.

Голикова отметила неравнодушие граждан России. Также вице-премьер РФ подчеркнула, что россияне откликнулись, несмотря на достаточность крови и ее компонентов.

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Граждане России активно откликнулись на призыв помочь пострадавшим после трагических событий в «Крокус Сити Холл», сдав более 4,5 тысячи литров цельной крови и более одной тысячи литров плазмы. Об этом сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. «По оценкам Федерального медикобиологического агентства, за два выходных дня донорские пункты страны приняли 11 822 донора, заготовили 4642 литра крови и 1130 литров плазмы», — сказала Голикова. Вице-премьер РФ сказала это на совещании с президентом России Владимиром Путиным, видеозапись которого опубликована пресс-службой Кремля. Голикова отметила неравнодушие граждан России. Также вице-премьер РФ подчеркнула, что россияне откликнулись, несмотря на достаточность крови и ее компонентов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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