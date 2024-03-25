Голикова: россияне сдали 4,5 тысячи литров крови после теракта в «Крокусе»

25 марта 2024 в 23:34 Размер текста - 17 +

Жители РФ сдали более 4,5 тысячи литров крови ради помощи пострадавшим в теракте, заявил Татьяна Голикова Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета В Подмосковье расстреляли людей в концертном зале «Крокус Сити Холл» Граждане России активно откликнулись на призыв помочь пострадавшим после трагических событий в «Крокус Сити Холл», сдав более 4,5 тысячи литров цельной крови и более одной тысячи литров плазмы. Об этом сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. «По оценкам Федерального медикобиологического агентства, за два выходных дня донорские пункты страны приняли 11 822 донора, заготовили 4642 литра крови и 1130 литров плазмы», — сказала Голикова. Вице-премьер РФ сказала это на совещании с президентом России Владимиром Путиным, видеозапись которого опубликована пресс-службой Кремля. Голикова отметила неравнодушие граждан России. Также вице-премьер РФ подчеркнула, что россияне откликнулись, несмотря на достаточность крови и ее компонентов. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Граждане России активно откликнулись на призыв помочь пострадавшим после трагических событий в «Крокус Сити Холл», сдав более 4,5 тысячи литров цельной крови и более одной тысячи литров плазмы. Об этом сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. «По оценкам Федерального медикобиологического агентства, за два выходных дня донорские пункты страны приняли 11 822 донора, заготовили 4642 литра крови и 1130 литров плазмы», — сказала Голикова. Вице-премьер РФ сказала это на совещании с президентом России Владимиром Путиным, видеозапись которого опубликована пресс-службой Кремля. Голикова отметила неравнодушие граждан России. Также вице-премьер РФ подчеркнула, что россияне откликнулись, несмотря на достаточность крови и ее компонентов.