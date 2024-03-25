Голикова: россияне сдали 4,5 тысячи литров крови после теракта в «Крокусе»

Граждане России активно откликнулись на призыв помочь пострадавшим после трагических событий в «Крокус Сити Холл», сдав более 4,5 тысячи литров цельной крови и более одной тысячи литров плазмы. Об этом сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
«По оценкам Федерального медикобиологического агентства, за два выходных дня донорские пункты страны приняли 11 822 донора, заготовили 4642 литра крови и 1130 литров плазмы», — сказала Голикова. Вице-премьер РФ сказала это на совещании с президентом России Владимиром Путиным, видеозапись которого опубликована пресс-службой Кремля.
Голикова отметила неравнодушие граждан России. Также вице-премьер РФ подчеркнула, что россияне откликнулись, несмотря на достаточность крови и ее компонентов.
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Граждане России активно откликнулись на призыв помочь пострадавшим после трагических событий в «Крокус Сити Холл», сдав более 4,5 тысячи литров цельной крови и более одной тысячи литров плазмы. Об этом сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. «По оценкам Федерального медикобиологического агентства, за два выходных дня донорские пункты страны приняли 11 822 донора, заготовили 4642 литра крови и 1130 литров плазмы», — сказала Голикова. Вице-премьер РФ сказала это на совещании с президентом России Владимиром Путиным, видеозапись которого опубликована пресс-службой Кремля. Голикова отметила неравнодушие граждан России. Также вице-премьер РФ подчеркнула, что россияне откликнулись, несмотря на достаточность крови и ее компонентов.