Песков уверен, что народы России и Украины восстановят общение

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Встречи президента России Владимира Путина с Президентом Республики Бурунди Эваристом Ндайишимийею. Санкт-Петербург, песков дмитрий, топ
По меркам истории, общение народов Украины и России восстановится достаточно быстро Фото:

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков считает, что народы России и Украины восстановят общение и, по меркам истории, это произойдет достаточно быстро. Об этом Песков сообщил в интервью изданию «Аргументы и факты».

«Неонацизм есть и в Европе, и в Америке, но он нигде не врос во власть так, как на Украине. Но я не сомневаюсь, что, когда это пройдет, наши народы восстановят общение. И, по меркам истории, это произойдет достаточно быстро», — цитирует издание слова Пескова.

По мнению пресс-секретаря президента, сейчас два государства переживают очень сложный период. Россия принимает меры, позволяющие гарантировать ее будущее и потому воюет с Украиной, которая в 2014 году получила «бациллу неонацизма».

Ранее Дмитрий Песков заявил, что Россия готова десятилетиями отстаивать свое право на владение замороженными Западом активами. Речь идет о значительных суммах, которые были заблокированы в рамках санкционной политики.

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков считает, что народы России и Украины восстановят общение и, по меркам истории, это произойдет достаточно быстро. Об этом Песков сообщил в интервью изданию «Аргументы и факты». «Неонацизм есть и в Европе, и в Америке, но он нигде не врос во власть так, как на Украине. Но я не сомневаюсь, что, когда это пройдет, наши народы восстановят общение. И, по меркам истории, это произойдет достаточно быстро», — цитирует издание слова Пескова. По мнению пресс-секретаря президента, сейчас два государства переживают очень сложный период. Россия принимает меры, позволяющие гарантировать ее будущее и потому воюет с Украиной, которая в 2014 году получила «бациллу неонацизма». Ранее Дмитрий Песков заявил, что Россия готова десятилетиями отстаивать свое право на владение замороженными Западом активами. Речь идет о значительных суммах, которые были заблокированы в рамках санкционной политики.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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