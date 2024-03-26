Песков уверен, что народы России и Украины восстановят общение

26 марта 2024 в 10:23 Размер текста - 17 +

По меркам истории, общение народов Украины и России восстановится достаточно быстро Фото: Владимир Андреев © URA.RU Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков считает, что народы России и Украины восстановят общение и, по меркам истории, это произойдет достаточно быстро. Об этом Песков сообщил в интервью изданию «Аргументы и факты». «Неонацизм есть и в Европе, и в Америке, но он нигде не врос во власть так, как на Украине. Но я не сомневаюсь, что, когда это пройдет, наши народы восстановят общение. И, по меркам истории, это произойдет достаточно быстро», — цитирует издание слова Пескова. По мнению пресс-секретаря президента, сейчас два государства переживают очень сложный период. Россия принимает меры, позволяющие гарантировать ее будущее и потому воюет с Украиной, которая в 2014 году получила «бациллу неонацизма». Ранее Дмитрий Песков заявил, что Россия готова десятилетиями отстаивать свое право на владение замороженными Западом активами. Речь идет о значительных суммах, которые были заблокированы в рамках санкционной политики. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков считает, что народы России и Украины восстановят общение и, по меркам истории, это произойдет достаточно быстро. Об этом Песков сообщил в интервью изданию «Аргументы и факты». «Неонацизм есть и в Европе, и в Америке, но он нигде не врос во власть так, как на Украине. Но я не сомневаюсь, что, когда это пройдет, наши народы восстановят общение. И, по меркам истории, это произойдет достаточно быстро», — цитирует издание слова Пескова. По мнению пресс-секретаря президента, сейчас два государства переживают очень сложный период. Россия принимает меры, позволяющие гарантировать ее будущее и потому воюет с Украиной, которая в 2014 году получила «бациллу неонацизма». Ранее Дмитрий Песков заявил, что Россия готова десятилетиями отстаивать свое право на владение замороженными Западом активами. Речь идет о значительных суммах, которые были заблокированы в рамках санкционной политики.