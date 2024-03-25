В Екатеринбурге на Кольцовском тракте произошло смертельное ДТП

В Екатеринбурге на восьмом километре Кольцовского тракта 26-летний мужчина на автомобиле Toyota Rav 4 врезался в стоящую «Газель». Водитель иномарки погиб на месте аварии до приезда медиков, рассказали в пресс-службе УГИБДД по Свердловской области.
«Мужчина, двигаясь из Екатеринбурга в сторону аэропорта Кольцово, не обеспечил постоянный контроль за движением транспортного средства, в следствие чего допустил наезд на стоящий на левой полосе автомобиль „Газель“. В результате ДТП водитель автомобиля Toyota Rav 4 погиб на месте трагедии, до приезда сотрудников СМП», — сказано в сообщении.
На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции. По факту ДТП проводится расследование.
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