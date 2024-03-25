Происшествия ДТП В Екатеринбурге на Кольцовском тракте произошло смертельное ДТП 26 марта 2024 в 12:10 Размер текста - 17 + Автоинспекторы организовали проверку Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Екатеринбурге на восьмом километре Кольцовского тракта 26-летний мужчина на автомобиле Toyota Rav 4 врезался в стоящую «Газель». Водитель иномарки погиб на месте аварии до приезда медиков, рассказали в пресс-службе УГИБДД по Свердловской области. «Мужчина, двигаясь из Екатеринбурга в сторону аэропорта Кольцово, не обеспечил постоянный контроль за движением транспортного средства, в следствие чего допустил наезд на стоящий на левой полосе автомобиль „Газель“. В результате ДТП водитель автомобиля Toyota Rav 4 погиб на месте трагедии, до приезда сотрудников СМП», — сказано в сообщении. На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции. По факту ДТП проводится расследование. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! В Екатеринбурге на восьмом километре Кольцовского тракта 26-летний мужчина на автомобиле Toyota Rav 4 врезался в стоящую «Газель». Водитель иномарки погиб на месте аварии до приезда медиков, рассказали в пресс-службе УГИБДД по Свердловской области. «Мужчина, двигаясь из Екатеринбурга в сторону аэропорта Кольцово, не обеспечил постоянный контроль за движением транспортного средства, в следствие чего допустил наезд на стоящий на левой полосе автомобиль „Газель“. В результате ДТП водитель автомобиля Toyota Rav 4 погиб на месте трагедии, до приезда сотрудников СМП», — сказано в сообщении. На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции. По факту ДТП проводится расследование. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям