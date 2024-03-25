25 марта 2024

В Екатеринбурге на Кольцовском тракте произошло смертельное ДТП

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Дорога. Челябинск, силовики, трасса, патруль, м5, трафик, полиция, автотранспорт, гибдд, дпс, дорога
Автоинспекторы организовали проверку Фото:

В Екатеринбурге на восьмом километре Кольцовского тракта 26-летний мужчина на автомобиле Toyota Rav 4 врезался в стоящую «Газель». Водитель иномарки погиб на месте аварии до приезда медиков, рассказали в пресс-службе УГИБДД по Свердловской области.

«Мужчина, двигаясь из Екатеринбурга в сторону аэропорта Кольцово, не обеспечил постоянный контроль за движением транспортного средства, в следствие чего допустил наезд на стоящий на левой полосе автомобиль „Газель“. В результате ДТП водитель автомобиля Toyota Rav 4 погиб на месте трагедии, до приезда сотрудников СМП», — сказано в сообщении.

На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции. По факту ДТП проводится расследование.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Главные новости Екатеринбурга и области уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку.
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Екатеринбурге на восьмом километре Кольцовского тракта 26-летний мужчина на автомобиле Toyota Rav 4 врезался в стоящую «Газель». Водитель иномарки погиб на месте аварии до приезда медиков, рассказали в пресс-службе УГИБДД по Свердловской области. «Мужчина, двигаясь из Екатеринбурга в сторону аэропорта Кольцово, не обеспечил постоянный контроль за движением транспортного средства, в следствие чего допустил наезд на стоящий на левой полосе автомобиль „Газель“. В результате ДТП водитель автомобиля Toyota Rav 4 погиб на месте трагедии, до приезда сотрудников СМП», — сказано в сообщении. На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции. По факту ДТП проводится расследование.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...