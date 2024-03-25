Больше половины пермяков испытывают стресс из-за работы

Больше половины жителей Перми признались, что их работа серьезно влияет на уровень стресса. Об этом свидетельствуют данные опроса аналитического центра "Консоль.Про".
«Сильное влияние работы на уровень стресса отмечают 67% пермяков. Свыше трети опрошенных (46%) уверены, что трудовая деятельность оказывает «умеренно сильное» воздействие на уровень стресса, а 21% – «очень сильное»», — сообщается в исследовании аналитиков.
Наиболее частыми причинами возникновения стресса работники из Перми называют строгие дедлайны (38%), внезапные и большие объемы задач (38%), а также свои ошибки при выполнении задач (22%). В пятерку заметных стрессовых факторов вошли ссоры с коллегами (18%) и переработки (18%). Реже всего на стресс пермяков влияет график (5%) и результат их деятельности (6%).
Руководитель, по мнению опрошенных, оказался не главным источником переживаний пермяков. Они отметили, что заметнее всего на уровень стресса влияет коллектив (33%) и только 31% выбрали руководителя. Клиентов источником серьезных волнений посчитал каждый третий опрошенный. Половина респондентов уверена, что руководитель должен компенсировать стресс, получаемый пермским работником, увеличенной оплатой труда и организацией помощи психолога.
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