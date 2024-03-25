25 марта 2024

Больше половины пермяков испытывают стресс из-за работы

© Служба новостей «URA.RU»
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Наиболее частыми причинами стресса пермяки считают дедлайны и большой объем работы
Наиболее частыми причинами стресса пермяки считают дедлайны и большой объем работы Фото:

Больше половины жителей Перми признались, что их работа серьезно влияет на уровень стресса. Об этом свидетельствуют данные опроса аналитического центра "Консоль.Про".

«Сильное влияние работы на уровень стресса отмечают 67% пермяков. Свыше трети опрошенных (46%) уверены, что трудовая деятельность оказывает «умеренно сильное» воздействие на уровень стресса, а 21% – «очень сильное»», — сообщается в исследовании аналитиков.

Наиболее частыми причинами возникновения стресса работники из Перми называют строгие дедлайны (38%), внезапные и большие объемы задач (38%), а также свои ошибки при выполнении задач (22%). В пятерку заметных стрессовых факторов вошли ссоры с коллегами (18%) и переработки (18%). Реже всего на стресс пермяков влияет график (5%) и результат их деятельности (6%).

Руководитель, по мнению опрошенных, оказался не главным источником переживаний пермяков. Они отметили, что заметнее всего на уровень стресса влияет коллектив (33%) и только 31% выбрали руководителя. Клиентов источником серьезных волнений посчитал каждый третий опрошенный. Половина респондентов уверена, что руководитель должен компенсировать стресс, получаемый пермским работником, увеличенной оплатой труда и организацией помощи психолога.

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Больше половины жителей Перми признались, что их работа серьезно влияет на уровень стресса. Об этом свидетельствуют данные опроса аналитического центра "Консоль.Про". «Сильное влияние работы на уровень стресса отмечают 67% пермяков. Свыше трети опрошенных (46%) уверены, что трудовая деятельность оказывает «умеренно сильное» воздействие на уровень стресса, а 21% – «очень сильное»», — сообщается в исследовании аналитиков. Наиболее частыми причинами возникновения стресса работники из Перми называют строгие дедлайны (38%), внезапные и большие объемы задач (38%), а также свои ошибки при выполнении задач (22%). В пятерку заметных стрессовых факторов вошли ссоры с коллегами (18%) и переработки (18%). Реже всего на стресс пермяков влияет график (5%) и результат их деятельности (6%). Руководитель, по мнению опрошенных, оказался не главным источником переживаний пермяков. Они отметили, что заметнее всего на уровень стресса влияет коллектив (33%) и только 31% выбрали руководителя. Клиентов источником серьезных волнений посчитал каждый третий опрошенный. Половина респондентов уверена, что руководитель должен компенсировать стресс, получаемый пермским работником, увеличенной оплатой труда и организацией помощи психолога.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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