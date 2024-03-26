Пермяк заплатит 140 тысяч рублей за удар по лицу сотрудника полиции

Мужчина ударил кулаком инспектора ДПС Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Березниковский городской суд Пермского края вынес приговор мужчине, которого признали виновным в применении насилия в отношении сотрудника полиции. Осужденный ударил по лицу инспектора ДПС, за что был приговорен к штрафу в 140 тысяч рублей.

«Осужденный управлял автомобилем и был остановлен сотрудниками ДПС. Прибором у гражданина было установлено состояние алкогольного опьянения, с которым он не согласился. Ему было предложено пройти медосвидетельствование в медучреждении. Но позже он от него отказался и был доставлен в отдел полиции, где нанес инспектору не менее одного удара кулаком по лицу. Суд назначил ему штраф в размере 140 тысяч рублей», — сообщает сайт суда.

Мужчину признали виновным в применении насилия, не опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением тем должностных обязанностей. Приговор пока не вступил в силу и может быть обжалован.