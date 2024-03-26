Пермяк заплатит 140 тысяч рублей за удар по лицу сотрудника полиции

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Драка. Кулаки. Курган, драка, кулак, угроза, насилие, ссора, агрессия, злость, кулаки, разборки
Мужчина ударил кулаком инспектора ДПС Фото:

Березниковский городской суд Пермского края вынес приговор мужчине, которого признали виновным в применении насилия в отношении сотрудника полиции. Осужденный ударил по лицу инспектора ДПС, за что был приговорен к штрафу в 140 тысяч рублей.

«Осужденный управлял автомобилем и был остановлен сотрудниками ДПС. Прибором у гражданина было установлено состояние алкогольного опьянения, с которым он не согласился. Ему было предложено пройти медосвидетельствование в медучреждении. Но позже он от него отказался и был доставлен в отдел полиции, где нанес инспектору не менее одного удара кулаком по лицу. Суд назначил ему штраф в размере 140 тысяч рублей», — сообщает сайт суда.

Мужчину признали виновным в применении насилия, не опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением тем должностных обязанностей. Приговор пока не вступил в силу и может быть обжалован.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Главные новости Перми и края уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Большая Пермь». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку.
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Березниковский городской суд Пермского края вынес приговор мужчине, которого признали виновным в применении насилия в отношении сотрудника полиции. Осужденный ударил по лицу инспектора ДПС, за что был приговорен к штрафу в 140 тысяч рублей. «Осужденный управлял автомобилем и был остановлен сотрудниками ДПС. Прибором у гражданина было установлено состояние алкогольного опьянения, с которым он не согласился. Ему было предложено пройти медосвидетельствование в медучреждении. Но позже он от него отказался и был доставлен в отдел полиции, где нанес инспектору не менее одного удара кулаком по лицу. Суд назначил ему штраф в размере 140 тысяч рублей», — сообщает сайт суда. Мужчину признали виновным в применении насилия, не опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением тем должностных обязанностей. Приговор пока не вступил в силу и может быть обжалован.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...